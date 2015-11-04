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Волинянин викрав із гаража квадроцикл

Волинянин викрав із гаража квадроцикл
В Нововолинську чоловік викрав із гаража місцевого жителя квадроцикл та магнітофон.

Інцидент трапився 6 липня. Сума завданих злодієм збитків становить 9 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 20-річний житель Нововолинська. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомо, що громадянина уже притягували до кримінальної відповідальності за подібний злочин.


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Теги: крадіжка, квадроцикл
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