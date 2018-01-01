Лучанин поцупив у магазині навушники
Сьогодні, 20:17
У Луцьку молодик поцупив із вітрини одного із супермаркетів навушники марки «JBL».
Сума завданих збитків становить понад 600 грн, - інформує ГУНП Волинської області.
Згодом правоохоронці знайшли правопорушника. Ним виявився 21-річний житель обласного центру.
Нагадаємо, у період з 5 по 6 липня на території області поліцейські викрили шістьох зловмисників, що незаконно заволоділи чужим майном.
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Сума завданих збитків становить понад 600 грн, - інформує ГУНП Волинської області.
Згодом правоохоронці знайшли правопорушника. Ним виявився 21-річний житель обласного центру.
Нагадаємо, у період з 5 по 6 липня на території області поліцейські викрили шістьох зловмисників, що незаконно заволоділи чужим майном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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