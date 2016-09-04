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На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька

На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька
В Дрогобичі малолітня дівчинка, захищаючись, заподіяла батькові смертельне поранення.

Інцидент трапився 7 липня о 02.38 в одному з помешкань багатоквартирного будинку, - інформує ГУНП у Львівській області.

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що між 35-річним жителем райцентру та його 13-річною донькою виник побутовий конфлікт. Батько, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати дівчинці. Захищаючись, вона заподіла чоловікові проникаюче ножове поранення в шию, що і призвело до смерті. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. Зі школяркою зараз працюють психологи», - повідомив начальник Дрогобицького відділу поліції полковник поліції Андрій Білас.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються обставини події.




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Теги: смерть, вбивство, батько, дитина
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