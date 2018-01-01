Відомий дисидент Левко Лук'яненко – в реанімації

Левко Лук'яненко потрапив до лікарні, він у реанімації.



Про це повідомив український письменник, політичний діяч Володимир Яворівський, - пише



"Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левка Лук'яненка! Він у реанімації", - написав він.



До слова, 24 серпня минулого року Лук'яненко відзначив 89 рік народження.



Довідка:

Левко Лук'яненко - співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор Акту проголошення незалежності України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український дисидент і політикпотрапив до лікарні, він у реанімації.Про це повідомив український письменник, політичний діяч Володимир Яворівський, - пише Корреспондент "Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левка Лук'яненка! Він у реанімації", - написав він.До слова, 24 серпня минулого року Лук'яненко відзначив 89 рік народження.Левко Лук'яненко - співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор Акту проголошення незалежності України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

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