На Волинь приїде Порошенко
Сьогодні, 17:59
На Волинь приїде Президент України.
Петро Порошенко 8 липня відвідає Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років,- інформує прес-служба ОДА.
Церемонія вшанування пам’яті загиблих українців відбудеться у Гончому Броді Ковельського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Петро Порошенко 8 липня відвідає Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років,- інформує прес-служба ОДА.
Церемонія вшанування пам’яті загиблих українців відбудеться у Гончому Броді Ковельського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
Сьогодні, 19:01
На Волинь приїде Порошенко
Сьогодні, 17:59
Пожежні ліквідували задимлення в піцерії у Луцьку
Сьогодні, 17:33
Відомий дисидент Левко Лук'яненко – в реанімації
Сьогодні, 17:20
Даже за 400000$