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На Волинь приїде Порошенко

На Волинь приїде Порошенко
На Волинь приїде Президент України.

Петро Порошенко 8 липня відвідає Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років,- інформує прес-служба ОДА.

Церемонія вшанування пам’яті загиблих українців відбудеться у Гончому Броді Ковельського району.




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Теги: Волинь, Президент, Порошенко
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Коментарі 1
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Дуда побрезговал встретиться с Алкашенко :)))
Даже за 400000$
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