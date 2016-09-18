На Волинь приїде Порошенко





Петро Порошенко 8 липня відвідає Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років,- інформує прес-служба ОДА.



Церемонія вшанування пам’яті загиблих українців відбудеться у Гончому Броді Ковельського району.









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