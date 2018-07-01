Помер Левко Лук’яненко

Левко Лук'яненко помер 7 липня після тривалої хвороби.



Про це повідомила його дружина, - пише



За її словами, Лук'яненко помер у лікарні в Києві.



Раніше про те, що Лук’яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутат Володимир Яворівський.



Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у селі Хрипівка Чернігівської області. Був співзасновником Української гельсінської групи та співавтором Акту проголошення незалежності України.



Був народним депутатом Верховної Ради I, II, IV, V скликання. У 2005 році Лук'яненко отримав звання Героя України. Був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.



Нагороджений медаллю СКВУ «Борцям за волю України», почесною відзнакою президента України.



Доктор права Альбертського університету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український письменник, дисидент, один з авторів Акту про незалежність України та екс-нардеппомер 7 липня після тривалої хвороби.Про це повідомила його дружина, - пише Українська правда За її словами, Лук'яненко помер у лікарні в Києві.Раніше про те, що Лук’яненко потрапив до реанімації, повідомив екс-народний депутатЛевко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у селі Хрипівка Чернігівської області. Був співзасновником Української гельсінської групи та співавтором Акту проголошення незалежності України.Був народним депутатом Верховної Ради I, II, IV, V скликання. У 2005 році Лук'яненко отримав звання Героя України. Був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.Нагороджений медаллю СКВУ «Борцям за волю України», почесною відзнакою президента України.Доктор права Альбертського університету.

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