Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка
Сьогодні, 21:30
У Луцьку зник 25-річного місцевий житель.
Святослав Охремчук пішов з дому і не повернувся, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Він - лучанин, 26 липня 1992 року народження.
Молодий чоловік 6 липня 2018 року близько 19-ї години пішов з дому та дотепер не повернувся.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого, повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».
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Святослав Охремчук пішов з дому і не повернувся, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Він - лучанин, 26 липня 1992 року народження.
Молодий чоловік 6 липня 2018 року близько 19-ї години пішов з дому та дотепер не повернувся.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого, повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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