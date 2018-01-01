Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка





Святослав Охремчук пішов з дому і не повернувся, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Він - лучанин, 26 липня 1992 року народження.



Молодий чоловік 6 липня 2018 року близько 19-ї години пішов з дому та дотепер не повернувся.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого, повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зник 25-річного місцевий житель.пішов з дому і не повернувся, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Він - лучанин, 26 липня 1992 року народження.Молодий чоловік 6 липня 2018 року близько 19-ї години пішов з дому та дотепер не повернувся.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію