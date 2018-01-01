вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка

Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка
У Луцьку зник 25-річного місцевий житель.

Святослав Охремчук пішов з дому і не повернувся, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Він - лучанин, 26 липня 1992 року народження.

Молодий чоловік 6 липня 2018 року близько 19-ї години пішов з дому та дотепер не повернувся.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого, повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку заблукала бабуся, яка нічого не пам'ятає
Сьогодні, 22:10
Архівне фото: як будували луцький «Там Там»
Сьогодні, 21:40
Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка
Сьогодні, 21:30
Волинські плавці здобули низку медалей у Запоріжжі. ФОТО
Сьогодні, 21:01
Лучанин поцупив у магазині навушники
Сьогодні, 20:17
Схожі новини
У Луцьку заблукала бабуся, яка нічого не пам'ятає У Луцьку заблукала бабуся, яка нічого не пам'ятає
Сьогодні, 22:10
На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія На Волині розшукують свідків аварії, у якій загинули два водія
Сьогодні, 17:00
Лучанин вже два роки шукає зниклу матір. ВІДЕО Лучанин вже два роки шукає зниклу матір. ВІДЕО
06 липень, 19:23
Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув
05 липень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова Княгининівської громади виховувала водіїв-нечупар. ФОТО
Сьогодні, 22:45
 0
У Луцьку заблукала бабуся, яка нічого не пам'ятає
Сьогодні, 22:10
 0
Архівне фото: як будували луцький «Там Там»
Сьогодні, 21:40
 0
Пішов з дому і не повернувся: у Луцьку шукають молодого чоловіка
Сьогодні, 21:30
 0
Волинські плавці здобули низку медалей у Запоріжжі. ФОТО
Сьогодні, 21:01
 0
Медіа
відео
1/8