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Архівне фото: як будували луцький «Там Там»

Архівне фото: як будували луцький «Там Там»
В мережі з'явилося архівне фото з будівництва луцького гіпермаркету Там Там.

Його опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.

Світлина датована 2000 роком і на ній зображений лише початок будівельних робіт на землі, де зараз розташований гіпермаркет.

"2000 рік. Новітня історія. Кадр з архіву Там -Там будується. Мені здається що це було 100 років тому", - йдеться у дописі автора знімка.

Архівне фото: як будували луцький «Там Там»

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Теги: Там Там, фото, Віктор Чухрай
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