Архівне фото: як будували луцький «Там Там»

В мережі з'явилося архівне фото з будівництва луцького гіпермаркету Там Там.Його опублікував місцевий фотографСвітлина датована 2000 роком і на ній зображений лише початок будівельних робіт на землі, де зараз розташований гіпермаркет."2000 рік. Новітня історія. Кадр з архіву Там -Там будується. Мені здається що це було 100 років тому", - йдеться у дописі автора знімка.