Архівне фото: як будували луцький «Там Там»
Сьогодні, 21:40
В мережі з'явилося архівне фото з будівництва луцького гіпермаркету Там Там.
Його опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.
Світлина датована 2000 роком і на ній зображений лише початок будівельних робіт на землі, де зараз розташований гіпермаркет.
"2000 рік. Новітня історія. Кадр з архіву Там -Там будується. Мені здається що це було 100 років тому", - йдеться у дописі автора знімка.
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Його опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.
Світлина датована 2000 роком і на ній зображений лише початок будівельних робіт на землі, де зараз розташований гіпермаркет.
"2000 рік. Новітня історія. Кадр з архіву Там -Там будується. Мені здається що це було 100 років тому", - йдеться у дописі автора знімка.
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