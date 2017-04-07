У Луцьку заблукала бабуся, яка нічого не пам'ятає

У Луцьку на проспекті Перемоги знайшли бабусю, яка погано розповляє і не пам'ятає, де живе.Про це Facebook написав"В районі пр.Перемоги в м. Луцьку знайшли жінку без документів. Називає себе - Холодова Лідія, каже, що чоловіка звати Іван, дочку - Юлія, але точно стверджувати не можна, оскільки дуже погано говорить. Більше нічого не пам'ятає. Хто володіє будь-якою інформацією, прошу зателефонувати (068)590-24-29, Андрій", - йдеться у повідомленні.