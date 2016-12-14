Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу





На території адміністрації Шацького національного парку живе багато білок, - пише інтернет-видання



Вони полюбляють вилазити на паркани, "зависнути" на дереві, міцно вчепившись маленькими кігтиками в кору, стрибати із дерева на дерево так, ніби можуть літати і не впасти.



Розважаючись, вони щоразу на мить завмирають. Ніби навмисне хочуть потрапити в об'єктив камери.



Фото Ірини КАБАНОВОЇ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району зазнімкували грайливу білочку, яка радо позувала перед камерою.На території адміністрації Шацького національного парку живе багато білок, - пише інтернет-видання Волинь24 Вони полюбляють вилазити на паркани, "зависнути" на дереві, міцно вчепившись маленькими кігтиками в кору, стрибати із дерева на дерево так, ніби можуть літати і не впасти.Розважаючись, вони щоразу на мить завмирають. Ніби навмисне хочуть потрапити в об'єктив камери.Фото Ірини КАБАНОВОЇ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію