Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
07 липень, 23:29
У селі Світязь Шацького району зазнімкували грайливу білочку, яка радо позувала перед камерою.
На території адміністрації Шацького національного парку живе багато білок, - пише інтернет-видання Волинь24.
Вони полюбляють вилазити на паркани, "зависнути" на дереві, міцно вчепившись маленькими кігтиками в кору, стрибати із дерева на дерево так, ніби можуть літати і не впасти.
Розважаючись, вони щоразу на мить завмирають. Ніби навмисне хочуть потрапити в об'єктив камери.
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
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На території адміністрації Шацького національного парку живе багато білок, - пише інтернет-видання Волинь24.
Вони полюбляють вилазити на паркани, "зависнути" на дереві, міцно вчепившись маленькими кігтиками в кору, стрибати із дерева на дерево так, ніби можуть літати і не впасти.
Розважаючись, вони щоразу на мить завмирають. Ніби навмисне хочуть потрапити в об'єктив камери.
Фото Ірини КАБАНОВОЇ
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