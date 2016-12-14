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Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу

Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
У селі Світязь Шацького району зазнімкували грайливу білочку, яка радо позувала перед камерою.

На території адміністрації Шацького національного парку живе багато білок, - пише інтернет-видання Волинь24.

Вони полюбляють вилазити на паркани, "зависнути" на дереві, міцно вчепившись маленькими кігтиками в кору, стрибати із дерева на дерево так, ніби можуть літати і не впасти.

Розважаючись, вони щоразу на мить завмирають. Ніби навмисне хочуть потрапити в об'єктив камери.

Фото Ірини КАБАНОВОЇ

Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу
Руда пухнаста красуня з Шацька позувала луцькому фотографу

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Теги: фото, білка
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