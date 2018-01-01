8 липня на Волині: гортаючи календар

Олександр Свирида.



Також день народження 8 липня у колишнього колишнього заступника прокурора Волинської області Володимира Веселухи та екс-директора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.



Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Петро, Давид, Єфросинія.



Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.



8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначає день народження екс-депутат Волинської обласної ради, бізнесменТакож день народження 8 липня у колишнього колишнього заступника прокурора Волинської областіта екс-директора Луцького залізничного вокзалуВітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Петро, Давид, Єфросинія.Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію