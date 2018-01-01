ТОП-5 цитат Левка Лук'яненка

Левко Лук'яненко.







Я є трохи істориком, трохи — філософом, тому чудово розумію, що, перебуваючи 340 років під окупацією чужої і жорстокої російської влади, українська нація багато чого втратила. За роки просто неможливо подолати всі наслідки антиукраїнської діяльності. Трансформаційні процеси, які відбуваються зараз, є закономірними. Звісно, хотілося б, щоб ми швидше піднімалися, відроджували свою мову, культуру, традиції, але цей процес не є швидкоплинним. Для того, щоб людина здобула атестат зрілості, їй потрібно вчитися 11 років. Для того ж, щоб змінити людський світогляд, необхідно набагато більше часу. Україна природно рухається до свого поступового відродження.



Вони діють методом проби. Натиснули на український народ і дивляться, який опір — великий чи малий. Малий — ага, давайте далі крутнем. Дивляться далі — малий, ага, давай ще. Немає межі, де вони можуть самі зупинитися. Їх може зупинити тільки сила.



Той національний настрій, який я побачив останніми роками, не був ще достатньо глибокий, не вкорінився у свідомості людей. І тому невеличка група шовіністів та заслані терористичні найманці піднялися на хвилі провокацій, добре організованих російською розвідкою. Ще один чинник — це зрадництво з українського боку. З яких "міркувань" вони полюбили Росію? Це як у рабів — нюх на зиск: дивляться, на якому боці сила, туди й ідуть. Але ж не вистачило розуму усвідомити, що це тимчасова тактична перевага Москви, а не стратегічна. Далі почнуть діяти глибші чинники, адже українці люблять свою країну, цінують свободу, бо вже спробували її смак, і тому відстоюватимуть свою незалежність.



Я виступаю за повну заборону в Україні Російської православної церкви (РПЦ) і Московського патріархату. Українська православна церква нечесна вже тим, що називає себе просто УПЦ, без уточнення, що саме Московського патріархату. Церква, яка називає себе українською, не може підпорядковуватися Москві. Україна повинна очищатися від російських імперських слідів і від російського імперського впливу.



Російська Федерація — зменшена імперія зла — увійшла в суперечність із технічними, гуманітарними й моральними реаліями XXI століття й має бути демонтована. Задля реальної свободи України, задля національної свободи Ічкерії, Татарстану, Башкортостану та інших народів, що перебувають у московському колоніальному ярмі, — почніть мобілізацію (на добровільній основі) людей різних національностей, передусім громадян колишнього СРСР та країн так званої народної демократії, до української армії! Закличте уряди й народи, що дорожать національною свободою, до спільної боротьби проти імперії зла за звільнення московських колоній і вільного їх розвитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер дисидент, колишній народний депутат та Герой України Gazeta.ua підготувала 5 його цитат.Я є трохи істориком, трохи — філософом, тому чудово розумію, що, перебуваючи 340 років під окупацією чужої і жорстокої російської влади, українська нація багато чого втратила. За роки просто неможливо подолати всі наслідки антиукраїнської діяльності. Трансформаційні процеси, які відбуваються зараз, є закономірними. Звісно, хотілося б, щоб ми швидше піднімалися, відроджували свою мову, культуру, традиції, але цей процес не є швидкоплинним. Для того, щоб людина здобула атестат зрілості, їй потрібно вчитися 11 років. Для того ж, щоб змінити людський світогляд, необхідно набагато більше часу. Україна природно рухається до свого поступового відродження.Вони діють методом проби. Натиснули на український народ і дивляться, який опір — великий чи малий. Малий — ага, давайте далі крутнем. Дивляться далі — малий, ага, давай ще. Немає межі, де вони можуть самі зупинитися. Їх може зупинити тільки сила.Той національний настрій, який я побачив останніми роками, не був ще достатньо глибокий, не вкорінився у свідомості людей. І тому невеличка група шовіністів та заслані терористичні найманці піднялися на хвилі провокацій, добре організованих російською розвідкою. Ще один чинник — це зрадництво з українського боку. З яких "міркувань" вони полюбили Росію? Це як у рабів — нюх на зиск: дивляться, на якому боці сила, туди й ідуть. Але ж не вистачило розуму усвідомити, що це тимчасова тактична перевага Москви, а не стратегічна. Далі почнуть діяти глибші чинники, адже українці люблять свою країну, цінують свободу, бо вже спробували її смак, і тому відстоюватимуть свою незалежність.Я виступаю за повну заборону в Україні Російської православної церкви (РПЦ) і Московського патріархату. Українська православна церква нечесна вже тим, що називає себе просто УПЦ, без уточнення, що саме Московського патріархату. Церква, яка називає себе українською, не може підпорядковуватися Москві. Україна повинна очищатися від російських імперських слідів і від російського імперського впливу.Російська Федерація — зменшена імперія зла — увійшла в суперечність із технічними, гуманітарними й моральними реаліями XXI століття й має бути демонтована. Задля реальної свободи України, задля національної свободи Ічкерії, Татарстану, Башкортостану та інших народів, що перебувають у московському колоніальному ярмі, — почніть мобілізацію (на добровільній основі) людей різних національностей, передусім громадян колишнього СРСР та країн так званої народної демократії, до української армії! Закличте уряди й народи, що дорожать національною свободою, до спільної боротьби проти імперії зла за звільнення московських колоній і вільного їх розвитку.

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