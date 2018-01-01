У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку





Сусіди ж припускають, що жінка могла стати випадковим свідком чогось страшного, - пише



Мама загиблої Віра Олексіївна ледь знаходить сили говорити. Каже, того вечора донька вийшла вигуляти свого улюбленця кокер-спанієля Неша. А вже за годину собака прибіг додому сам, з повідком, його вуха були у крові.



"Подумали, що собака втік від неї, у мене прямо серце розривалося, я побігла до сусідки. Піднімаюся - вже міліція стоїть, запитує, чи всі у нас удома. Кажу - ні, дочки немає. "Покажіть фотографію". І все", - згадує мама загиблої Віра Нікіфорова.



Валерію вбили десь за метрів 800 від її будинку. Тут витоптані трава і кущі, ймовірно, жінка боролася із нападником. У поліції кажуть, уже неживу жінку знайшов випадковий перехожий.



"Він виявив її о 21:20. Зі слів свідків та очевидців, жінка о 20-й годині вийшла на вулицю, тобто в період часу одна година з нею сталася подія. Під час огляду тіла були виявлені численні тілесні ушкодження", - говорить інспектор Бердичівського райвідділу поліції ГУ НП у Житомирській області Ольга Харитонова.



Рани колото-різані. Ймовірно, нападник орудував ножем. Остаточно це має підтвердити експертиза. Це було не пограбування, бо прикраси, телефон та ключі від квартири залишилися у жінки.



Рідні кажуть, у Валерії не було ворогів. Чоловік працює в Києві, осиротіла 12-річна донька.



"Жодних недоброзичливців. Вона - дуже добра людина, і всі друзі", - каже мама загиблої.



Сусіди налякані, адже сталося вбивство у світлу пору доби. Хоч їхній район і на околиці міста, але глушиною цю місцевість назвати не можна:



"Кажуть, що сім ножових поранень і перерізане горло. Може вона свідок чогось була, може собака гавкнув. Там зараз дуже багато версій. Це шок - такого в Бердичеві ще не було. Раніше гуляли літні люди цією алейкою, а тепер увечері бояться туди ходити".



У поліції версію про серійного убивцю чи маніяка відкидають. Кажуть, у Бердичеві подібних убивств не було. Злочинця сподіваються затримати за гарячими слідами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердичеві неподалік власного будинку знайшли вбитою 37-річну Валерію. Що могло статися за такий короткий час у світлу пору доби, у поліції поки що не озвучують навіть версій.Сусіди ж припускають, що жінка могла стати випадковим свідком чогось страшного, - пише ТСН Мама загиблої Віра Олексіївна ледь знаходить сили говорити. Каже, того вечора донька вийшла вигуляти свого улюбленця кокер-спанієля Неша. А вже за годину собака прибіг додому сам, з повідком, його вуха були у крові."Подумали, що собака втік від неї, у мене прямо серце розривалося, я побігла до сусідки. Піднімаюся - вже міліція стоїть, запитує, чи всі у нас удома. Кажу - ні, дочки немає. "Покажіть фотографію". І все", - згадує мама загиблої Віра Нікіфорова.Валерію вбили десь за метрів 800 від її будинку. Тут витоптані трава і кущі, ймовірно, жінка боролася із нападником. У поліції кажуть, уже неживу жінку знайшов випадковий перехожий."Він виявив її о 21:20. Зі слів свідків та очевидців, жінка о 20-й годині вийшла на вулицю, тобто в період часу одна година з нею сталася подія. Під час огляду тіла були виявлені численні тілесні ушкодження", - говорить інспектор Бердичівського райвідділу поліції ГУ НП у Житомирській області Ольга Харитонова.Рани колото-різані. Ймовірно, нападник орудував ножем. Остаточно це має підтвердити експертиза. Це було не пограбування, бо прикраси, телефон та ключі від квартири залишилися у жінки.Рідні кажуть, у Валерії не було ворогів. Чоловік працює в Києві, осиротіла 12-річна донька."Жодних недоброзичливців. Вона - дуже добра людина, і всі друзі", - каже мама загиблої.Сусіди налякані, адже сталося вбивство у світлу пору доби. Хоч їхній район і на околиці міста, але глушиною цю місцевість назвати не можна:"Кажуть, що сім ножових поранень і перерізане горло. Може вона свідок чогось була, може собака гавкнув. Там зараз дуже багато версій. Це шок - такого в Бердичеві ще не було. Раніше гуляли літні люди цією алейкою, а тепер увечері бояться туди ходити".У поліції версію про серійного убивцю чи маніяка відкидають. Кажуть, у Бердичеві подібних убивств не було. Злочинця сподіваються затримати за гарячими слідами.

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