вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку

У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку
У Бердичеві неподалік власного будинку знайшли вбитою 37-річну Валерію. Що могло статися за такий короткий час у світлу пору доби, у поліції поки що не озвучують навіть версій.

Сусіди ж припускають, що жінка могла стати випадковим свідком чогось страшного, - пише ТСН.

Мама загиблої Віра Олексіївна ледь знаходить сили говорити. Каже, того вечора донька вийшла вигуляти свого улюбленця кокер-спанієля Неша. А вже за годину собака прибіг додому сам, з повідком, його вуха були у крові.

"Подумали, що собака втік від неї, у мене прямо серце розривалося, я побігла до сусідки. Піднімаюся - вже міліція стоїть, запитує, чи всі у нас удома. Кажу - ні, дочки немає. "Покажіть фотографію". І все", - згадує мама загиблої Віра Нікіфорова.

Валерію вбили десь за метрів 800 від її будинку. Тут витоптані трава і кущі, ймовірно, жінка боролася із нападником. У поліції кажуть, уже неживу жінку знайшов випадковий перехожий.

"Він виявив її о 21:20. Зі слів свідків та очевидців, жінка о 20-й годині вийшла на вулицю, тобто в період часу одна година з нею сталася подія. Під час огляду тіла були виявлені численні тілесні ушкодження", - говорить інспектор Бердичівського райвідділу поліції ГУ НП у Житомирській області Ольга Харитонова.

Рани колото-різані. Ймовірно, нападник орудував ножем. Остаточно це має підтвердити експертиза. Це було не пограбування, бо прикраси, телефон та ключі від квартири залишилися у жінки. 

Рідні кажуть, у Валерії не було ворогів. Чоловік працює в Києві, осиротіла 12-річна донька.

"Жодних недоброзичливців. Вона - дуже добра людина, і всі друзі", - каже мама загиблої.

Сусіди налякані, адже сталося вбивство у світлу пору доби. Хоч їхній район і на околиці міста, але глушиною цю місцевість назвати не можна:

"Кажуть, що сім ножових поранень і перерізане горло. Може вона свідок чогось була, може собака гавкнув. Там зараз дуже багато версій. Це шок - такого в Бердичеві ще не було. Раніше гуляли літні люди цією алейкою, а тепер увечері бояться туди ходити".

У поліції версію про серійного убивцю чи маніяка відкидають. Кажуть, у Бердичеві подібних убивств не було. Злочинця сподіваються затримати за гарячими слідами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку
Сьогодні, 05:26
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
ТОП-5 цитат Левка Лук'яненка
Сьогодні, 03:32
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
Сьогодні, 02:30
У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий
Сьогодні, 01:28
Схожі новини
ТОП-5 цитат Левка Лук'яненка ТОП-5 цитат Левка Лук'яненка
Сьогодні, 03:32
У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий
Сьогодні, 01:28
Помер Левко Лук’яненко Помер Левко Лук’яненко
07 липень, 20:04
На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька На Львівщині 13-річна дівчинка вбила ножем батька
07 липень, 19:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку
Сьогодні, 05:26
 0
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
 0
ТОП-5 цитат Левка Лук'яненка
Сьогодні, 03:32
 0
У волинському селі поліцейські влаштували свято для малят
Сьогодні, 02:30
 0
У Чернівецькій області маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є загиблий
Сьогодні, 01:28
 0
Медіа
відео
1/8