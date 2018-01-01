Погода у Луцьку на 8 липня
Сьогодні, 06:31
Неділя у Луцьку буде хмарною.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
Вночі та вранці опадів не очікується.
Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Температура повітря удень - 23 - 25°, а вночі - 15°.
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Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
Вночі та вранці опадів не очікується.
Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Температура повітря удень - 23 - 25°, а вночі - 15°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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