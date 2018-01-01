вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку на 8 липня

Погода у Луцьку на 8 липня
Неділя у Луцьку буде хмарною.

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

Вночі та вранці опадів не очікується.

Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Температура повітря удень - 23 - 25°, а вночі - 15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла 9 липня
Сьогодні, 07:43
Хто покликав президента Польщі на Волинь
Сьогодні, 07:18
Погода у Луцьку на 8 липня
Сьогодні, 06:31
У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку
Сьогодні, 05:26
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
Схожі новини
Погода у Луцьку на 7 липня Погода у Луцьку на 7 липня
06 липень, 20:00
Волинян попереджають про грози і шквали Волинян попереджають про грози і шквали
06 липень, 15:47
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 липня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 липня
05 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 липня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 липня
03 липень, 20:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла 9 липня
Сьогодні, 07:43
 0
Хто покликав президента Польщі на Волинь
Сьогодні, 07:18
 0
Погода у Луцьку на 8 липня
Сьогодні, 06:31
 0
У Бердичеві за загадкових обставин убили жінку
Сьогодні, 05:26
 0
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
 0
Медіа
відео
1/8