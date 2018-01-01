Погода у Луцьку на 8 липня





Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора.



Вночі та вранці опадів не очікується.



Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.



Температура повітря удень - 23 - 25°, а вночі - 15°.

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