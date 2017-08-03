Хто покликав президента Польщі на Волинь
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У неділю, 8 липня, президент Польщі поїде на Волинь, аби взяти участь у пам'ятних заходах до 75 роковин Волинської трагедії.
У неділю, 8 липня, президент Польщі Анджей Дуда поїде в Україну, аби взяти участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75 роковин Волинського злочину. Про це поінформували у Канцелярії президента Республіки Польща, - пише Польське радіо.
Очільник польської держави поїде в Україну на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського.
Серед іншого, Анджей Дуда візьме участь у святій месі в соборі святих апостолів Петра та Павла в Луцьку.
Пам’ятні заходи до роковин Волинської трагедії, організовані польською стороною, почнуться у суботу, 7 липня.
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У неділю, 8 липня, президент Польщі Анджей Дуда поїде в Україну, аби взяти участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75 роковин Волинського злочину. Про це поінформували у Канцелярії президента Республіки Польща, - пише Польське радіо.
Очільник польської держави поїде в Україну на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського.
Серед іншого, Анджей Дуда візьме участь у святій месі в соборі святих апостолів Петра та Павла в Луцьку.
Пам’ятні заходи до роковин Волинської трагедії, організовані польською стороною, почнуться у суботу, 7 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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