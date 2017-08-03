Хто покликав президента Польщі на Волинь





У неділю, 8 липня, президент Польщі Анджей Дуда поїде в Україну, аби взяти участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75 роковин Волинського злочину. Про це поінформували у Канцелярії президента Республіки Польща, - пише



Очільник польської держави поїде в Україну на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського.



Серед іншого, Анджей Дуда візьме участь у святій месі в соборі святих апостолів Петра та Павла в Луцьку.



Пам’ятні заходи до роковин Волинської трагедії, організовані польською стороною, почнуться у суботу, 7 липня.

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