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Хто покликав президента Польщі на Волинь

Хто покликав президента Польщі на Волинь
У неділю, 8 липня, президент Польщі поїде на Волинь, аби взяти участь у пам'ятних заходах до 75 роковин Волинської трагедії.

У неділю, 8 липня, президент Польщі Анджей Дуда поїде в Україну, аби взяти участь у пам’ятних заходах, приурочених до 75 роковин Волинського злочину. Про це поінформували у Канцелярії президента Республіки Польща, - пише Польське радіо.

Очільник польської держави поїде в Україну на запрошення митрополита Луцького єпископа Віталія Скомаровського.

Серед іншого, Анджей Дуда візьме участь у святій месі в соборі святих апостолів Петра та Павла в Луцьку.

Пам’ятні заходи до роковин Волинської трагедії, організовані польською стороною, почнуться у суботу, 7 липня.

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Теги: Польща, президент, Волинь
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