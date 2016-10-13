Де у Луцьку не буде світла 9 липня
Сьогодні, 07:43
Повідомили, де у Луцьку відбудеться відключення електроенергії у понеділок, 9 липня.
Про це написали на офіційному сайті Луцької міської ради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 9 липня, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Чкалова,
- вул. Петрова,
- вул. Жуковського, 13, 15.
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Про це написали на офіційному сайті Луцької міської ради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 9 липня, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Чкалова,
- вул. Петрова,
- вул. Жуковського, 13, 15.
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