Де у Луцьку не буде світла 9 липня





Про це написали на офіційному сайті Луцької міської ради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 9 липня, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул. Чкалова,



- вул. Петрова,



- вул. Жуковського, 13, 15.

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