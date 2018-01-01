Смерть Левка Лук'яненка: співчуття волинян

Левка Лук'яненка.



У соцмережах мешканці Волині діляться сумною новиною, оцінюють зроблене Левком Лук'яненком для незалежної України та висловлюють співчуття родині, - пише інтернет-видання



Нагадаємо, він



Олександр Савченко, голова Волинської облдержадміністарції:

«Після тривалої хвороби сьогодні, 7 липня, обірвалося життя українського політв’язня, дисидента, народного депутата чотирьох скликань Верховної Ради та Героя України Левка Лук’яненка. Співзасновник Української гельсінської групи та співавтор «Акта проголошення незалежності України» зовсім трішки не дожив до свого 90-річного ювілею…

За цей тривалий час Левко Григорович зробив так багато для відновлення самостійної, соборної та незалежної країни. Тож не дивно, що сучасники вважають його легендарною постаттю в новітній історії України.

Гірка і непоправна втрата для всієї країни. Вічна пам'ять славетному Левку Лук’яненку!

Щирі співчуття рідним і близьким!»



Ігор Лапін, народний депутат України:

«Помер Левко Лук'яненко. Моральний авторитет, справжній Герой України, людина, яка була частиною історії українства. Велика втрата.

Вічна пам`ять!»



Ігор Гузь, народний депутат України:

«Левко Лук'яненко... Відходить епоха тих, хто боровся за знищення радянської системи не оглядаючись на обставини. Тих, хто закладав підвалини Незалежної України в застінках радянських концтаборів. Тих, хто боровся за інтереси Української Нації до останнього дня свого життя. Вічна пам'ять».



Валентин Малиновський, політолог:

«Ще одна сумна звістка... Лише недавно не стало Івана Драча. А сьогодні відійшов у Вічність ЛЕВКО ЛУК'ЯНЕНКО - велетень українського духу.

У 90-х роках мав за честь бути з ним в УРП, яку він очолював».



Михайло Імберовський, депутат Волиньради:

«"Спасися сам і тисячі навколо тебе спасуться!" Саме ці слова спали на думку, коли дізгнався про цю сумну звістку! Відійшов у вічність той, хто справді був прикладом для мільйонів українців, які понад усе люблять Україну: ЩИРО, ВІДДАНО і ЖЕРТОВНО! Символічно, що помер він у велике свято Різдва Івана Хрестителя, місією якого було свідчити про прихід Світла!

Пан Левко був одним із тих, хто сміливо і смиренно, у часи повної темряви комуністичної ночі, свідчив про неминучість світлої і омріяної століттями НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, був її творцем!

Сьогодні двері Раю відкриті і я вірю, що Всемилостивий Господь оселить його світлу душу в оселях праведників! Вічна пам'ять!»



Павло Данильчук, депутат Луцької міської ради:

«Сумно.. В кращі світи до Гузара та Сверстюка відійшов Левко Лук‘яненко».



Ольга Ляснюк, письменниця:

«Відходять люди-епохи... І нема на це ради…»



Олена Чернуха, журналістка:

"Україну він любив понад усе. Усе своє життя присвятив тернистій боротьбі до справжньої незалежності та свободи. Символічно, що народився легендарний Левко Лук'яненко 24 серпня, на день народження рідної країни. Мала щастя двічі поспілкуватися в ефірі з Левком Лук'яненком, востаннє - 3 роки тому. Тоді він вкотре наголосив, що українці ще не стали господарями на власній землі. Бо для розквіту та процвітання Україні потрібна українська влада :-( RIP. Непоправна втрата для України та українців. Тепер справа честі кожного з нас - щоб Україна стала такою, про яку мріяли Левко Лук'яненко та інші патріоти. Спочивайте з миром...»



Аріна Крапка, журналістка:

«Минають ВЕЛИКІ люди... Левко Лук‘яненко RIP...»



Ігор Рицко:

«Знову втрата для України. Йдуть з життя люди століття».



Дмитро Глазунов:

«Світла пам'ять Левку Лук'яненку. Нажаль, Україні сьогодні бракує людей такого гатунку».



Ірина Савіна:

«Справді жаль, світла пам'ять і вічний спокій його невгамоній душі!»



Оксана Калюжна:

«Справжній. Шкода. Велика втрата для кожного українця... І країни...»



Vla Skor:

«Є люди, з якими асоціюється епоха. Левко Лук'яненко уособлював собою те покоління, яке реально заклало підвалини політичної можливості української незалежності. Вічная пам'ять людині, громадському діячеві і патріоту України!»



Юлія Остапович:

«Один із гостей проекту Big Money сказав, що свого часу спитав Левка Лук'яненка: "Що ви думали в ту ніч, коли у ваші 32 роки вам присудили смертну кару?". Він відповів, що просто написав апеляцію і через три дні йому замінили смертну кару на термін ув'язнення 15 років. "Як же треба йти до своєї цілі! Яким треба було впертим бути, який треба було мати характер щоб пройти це все, отримати 15 років, вийти з тюрми і знову сісти на 10", - щиро захоплювався гість... Не люблю робити собі ідолів і сторонюсь всіляко цього. Однак, коли відходять люди такого калібру, для мене це, як завершення цілої епохи. Спочивайте з миром, пане Левко(».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни з болем сприйняли звістку про смерть українського дисидента і політикаУ соцмережах мешканці Волині діляться сумною новиною, оцінюють зроблене Левком Лук'яненком для незалежної України та висловлюють співчуття родині, - пише інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо, він помер 7 липня 2018 року «Після тривалої хвороби сьогодні, 7 липня, обірвалося життя українського політв’язня, дисидента, народного депутата чотирьох скликань Верховної Ради та Героя України Левка Лук’яненка. Співзасновник Української гельсінської групи та співавтор «Акта проголошення незалежності України» зовсім трішки не дожив до свого 90-річного ювілею…За цей тривалий час Левко Григорович зробив так багато для відновлення самостійної, соборної та незалежної країни. Тож не дивно, що сучасники вважають його легендарною постаттю в новітній історії України.Гірка і непоправна втрата для всієї країни. Вічна пам'ять славетному Левку Лук’яненку!Щирі співчуття рідним і близьким!»«Помер Левко Лук'яненко. Моральний авторитет, справжній Герой України, людина, яка була частиною історії українства. Велика втрата.Вічна пам`ять!»«Левко Лук'яненко... Відходить епоха тих, хто боровся за знищення радянської системи не оглядаючись на обставини. Тих, хто закладав підвалини Незалежної України в застінках радянських концтаборів. Тих, хто боровся за інтереси Української Нації до останнього дня свого життя. Вічна пам'ять».«Ще одна сумна звістка... Лише недавно не стало Івана Драча. А сьогодні відійшов у Вічність ЛЕВКО ЛУК'ЯНЕНКО - велетень українського духу.У 90-х роках мав за честь бути з ним в УРП, яку він очолював».«"Спасися сам і тисячі навколо тебе спасуться!" Саме ці слова спали на думку, коли дізгнався про цю сумну звістку! Відійшов у вічність той, хто справді був прикладом для мільйонів українців, які понад усе люблять Україну: ЩИРО, ВІДДАНО і ЖЕРТОВНО! Символічно, що помер він у велике свято Різдва Івана Хрестителя, місією якого було свідчити про прихід Світла!Пан Левко був одним із тих, хто сміливо і смиренно, у часи повної темряви комуністичної ночі, свідчив про неминучість світлої і омріяної століттями НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, був її творцем!Сьогодні двері Раю відкриті і я вірю, що Всемилостивий Господь оселить його світлу душу в оселях праведників! Вічна пам'ять!»«Сумно.. В кращі світи до Гузара та Сверстюка відійшов Левко Лук‘яненко».«Відходять люди-епохи... І нема на це ради…»"Україну він любив понад усе. Усе своє життя присвятив тернистій боротьбі до справжньої незалежності та свободи. Символічно, що народився легендарний Левко Лук'яненко 24 серпня, на день народження рідної країни. Мала щастя двічі поспілкуватися в ефірі з Левком Лук'яненком, востаннє - 3 роки тому. Тоді він вкотре наголосив, що українці ще не стали господарями на власній землі. Бо для розквіту та процвітання Україні потрібна українська влада :-( RIP. Непоправна втрата для України та українців. Тепер справа честі кожного з нас - щоб Україна стала такою, про яку мріяли Левко Лук'яненко та інші патріоти. Спочивайте з миром...»«Минають ВЕЛИКІ люди... Левко Лук‘яненко RIP...»«Знову втрата для України. Йдуть з життя люди століття».«Світла пам'ять Левку Лук'яненку. Нажаль, Україні сьогодні бракує людей такого гатунку».«Справді жаль, світла пам'ять і вічний спокій його невгамоній душі!»«Справжній. Шкода. Велика втрата для кожного українця... І країни...»«Є люди, з якими асоціюється епоха. Левко Лук'яненко уособлював собою те покоління, яке реально заклало підвалини політичної можливості української незалежності. Вічная пам'ять людині, громадському діячеві і патріоту України!»«Один із гостей проекту Big Money сказав, що свого часу спитав Левка Лук'яненка: "Що ви думали в ту ніч, коли у ваші 32 роки вам присудили смертну кару?". Він відповів, що просто написав апеляцію і через три дні йому замінили смертну кару на термін ув'язнення 15 років. "Як же треба йти до своєї цілі! Яким треба було впертим бути, який треба було мати характер щоб пройти це все, отримати 15 років, вийти з тюрми і знову сісти на 10", - щиро захоплювався гість... Не люблю робити собі ідолів і сторонюсь всіляко цього. Однак, коли відходять люди такого калібру, для мене це, як завершення цілої епохи. Спочивайте з миром, пане Левко(».

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