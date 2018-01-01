«Чортове» колесо у луцькому парку засвітиться?





Про це написали на сторінці парку в соцмережах.



Так, у групі розмістили відповідний допис.



"Хто може зробити подібну ілюмінацію на нашому Колесі огляду в парку - пишіть в приват", - йдеться у повідомленні.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На колесі огляду, що у центральному парку в Луцьку, можуть встановити ілюмінацію.Про це написали на сторінці парку в соцмережах.Так, у групі розмістили відповідний допис."Хто може зробити подібну ілюмінацію на нашому Колесі огляду в парку - пишіть в приват", - йдеться у повідомленні.

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