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«Чортове» колесо у луцькому парку засвітиться?

«Чортове» колесо у луцькому парку засвітиться?
На колесі огляду, що у центральному парку в Луцьку, можуть встановити ілюмінацію.

Про це написали на сторінці парку в соцмережах.

Так, у групі розмістили відповідний допис.

"Хто може зробити подібну ілюмінацію на нашому Колесі огляду в парку - пишіть в приват", - йдеться у повідомленні.

Фото ілюстративне


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Теги: парк, благоустрій
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