«Чортове» колесо у луцькому парку засвітиться?
Сьогодні, 09:10
На колесі огляду, що у центральному парку в Луцьку, можуть встановити ілюмінацію.
Про це написали на сторінці парку в соцмережах.
Так, у групі розмістили відповідний допис.
"Хто може зробити подібну ілюмінацію на нашому Колесі огляду в парку - пишіть в приват", - йдеться у повідомленні.
Фото ілюстративне
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Про це написали на сторінці парку в соцмережах.
Так, у групі розмістили відповідний допис.
"Хто може зробити подібну ілюмінацію на нашому Колесі огляду в парку - пишіть в приват", - йдеться у повідомленні.
Фото ілюстративне
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