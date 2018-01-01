Курортне «кидалово»: як туристам не потрапити на гачок шацьких шахраїв. ВІДЕО





Двоповерховий дерев’яний будиночок за кілька кроків від озера Світязь лучанка Юлія хотіла винайняти на 3 доби. Автор оголошення на популярному сайті OLX попросив завдаток – 1700 грн за одну ніч, - йдеться у сюжеті



Вже на Світязі лучани зрозуміли, їх ошукали. Господар гостей не зустрів та й взагалі вимкнув телефон.







Ми знайшли цю адресу у селі Світязь, вулиця Жовтнева 82. Її називаємо навмисне, аби вберегти туристів від шахраїв. Це центральна вулиця села і до озера справді дуже близько. Щоправда, для туристів тут житла не здають.



Та сама двоповерхова садиба з лазнею та альтанкою, яку здають відпочивальникам через інтернет. Не схожа? І нам теж. Та мешкає тут місцева поштарка – каже, ошукані туристи часті гості.



У таку ж халепу вскочила і родина зі Львова. Їх ошукали на тисячу гривень. Ця родина звернулася до поліції. Та правоохоронці визнають, шукати таких шахраїв непросто. Як правило, вони не місцеві, телефони тимчасові, імена несправжні.



Якщо людина відмовляється відповідати на такі питання – це має викликати сумнів у туристів. Також варто хоча б знайти адресу помешкання на карті.



Крім того самі орендодавці радять – платити за житло на місці. Якщо без завдатку не обійтися, не полінуйтеся почитати відгуки про помешкання.



За півроку волинські поліцейські зафіксували 17 випадків шахрайства з житлом. Поки жодного злодія не знайшли. За сезон на Шацьких озерах відпочивають сотні тисяч туристів з різних куточків України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, як не повестися на шахраїв, які ошукують відпочивальників на Шацьких озерах.Двоповерховий дерев’яний будиночок за кілька кроків від озера Світязь лучанка Юлія хотіла винайняти на 3 доби. Автор оголошення на популярному сайті OLX попросив завдаток – 1700 грн за одну ніч, - йдеться у сюжеті ISTV Вже на Світязі лучани зрозуміли, їх ошукали. Господар гостей не зустрів та й взагалі вимкнув телефон.Ми знайшли цю адресу у селі Світязь, вулиця Жовтнева 82. Її називаємо навмисне, аби вберегти туристів від шахраїв. Це центральна вулиця села і до озера справді дуже близько. Щоправда, для туристів тут житла не здають.Та сама двоповерхова садиба з лазнею та альтанкою, яку здають відпочивальникам через інтернет. Не схожа? І нам теж. Та мешкає тут місцева поштарка – каже, ошукані туристи часті гості.У таку ж халепу вскочила і родина зі Львова. Їх ошукали на тисячу гривень. Ця родина звернулася до поліції. Та правоохоронці визнають, шукати таких шахраїв непросто. Як правило, вони не місцеві, телефони тимчасові, імена несправжні.Якщо людина відмовляється відповідати на такі питання – це має викликати сумнів у туристів. Також варто хоча б знайти адресу помешкання на карті.Крім того самі орендодавці радять – платити за житло на місці. Якщо без завдатку не обійтися, не полінуйтеся почитати відгуки про помешкання.За півроку волинські поліцейські зафіксували 17 випадків шахрайства з житлом. Поки жодного злодія не знайшли. За сезон на Шацьких озерах відпочивають сотні тисяч туристів з різних куточків України.

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