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Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО

Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Луцька. Про це стало відомо у неділю, 8 липня.

Про це повідомляє інтерне-видання "Волинська правда".

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння. Станом на 10 годину Дуда прибув до кафедрального костелу Петра й Павла у Луцьку, де місцеве римо-католицьке духовенство звершить поминальне богослужіння за жертв протистояння.

Польського президента зустрічали діти в польському та українському традиційному вбранні з короваєм. Біля костелу працює патрульна поліція та екіпаж швидкої медичної допомоги.

Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО

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Теги: Анжей Дуда, Польща, Луцьк
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