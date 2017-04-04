Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО

Анджей Дуда прибув до Луцька. Про це стало відомо у неділю, 8 липня.



Про це повідомляє інтерне-видання "



Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння. Станом на 10 годину Дуда прибув до кафедрального костелу Петра й Павла у Луцьку, де місцеве римо-католицьке духовенство звершить поминальне богослужіння за жертв протистояння.



Польського президента зустрічали діти в польському та українському традиційному вбранні з короваєм. Біля костелу працює патрульна поліція та екіпаж швидкої медичної допомоги.





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