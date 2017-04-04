Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:18
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Луцька. Про це стало відомо у неділю, 8 липня.
Про це повідомляє інтерне-видання "Волинська правда".
Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння. Станом на 10 годину Дуда прибув до кафедрального костелу Петра й Павла у Луцьку, де місцеве римо-католицьке духовенство звершить поминальне богослужіння за жертв протистояння.
Польського президента зустрічали діти в польському та українському традиційному вбранні з короваєм. Біля костелу працює патрульна поліція та екіпаж швидкої медичної допомоги.
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Про це повідомляє інтерне-видання "Волинська правда".
Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння. Станом на 10 годину Дуда прибув до кафедрального костелу Петра й Павла у Луцьку, де місцеве римо-католицьке духовенство звершить поминальне богослужіння за жертв протистояння.
Польського президента зустрічали діти в польському та українському традиційному вбранні з короваєм. Біля костелу працює патрульна поліція та екіпаж швидкої медичної допомоги.
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