Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Луцький фотограф Віктор Петрук опублікував неймовірно красиві фотографії птахів, які ловлять рибу на річці Сапалаївка.
Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Трохи про рибалку та рибалок. На маленькій річці невеличкого міського парку... Тільки не про тих, що сидять з вудками. Трохи про інших. Взагалі донедавна думав що риби в цій маленькій річці не залишилось. Виходить так, що помилявся", - написав фотограф.
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Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Трохи про рибалку та рибалок. На маленькій річці невеличкого міського парку... Тільки не про тих, що сидять з вудками. Трохи про інших. Взагалі донедавна думав що риби в цій маленькій річці не залишилось. Виходить так, що помилявся", - написав фотограф.
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