Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО

Луцький фотографопублікував неймовірно красиві фотографії птахів, які ловлять рибу на річці Сапалаївка.Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook."Трохи про рибалку та рибалок. На маленькій річці невеличкого міського парку... Тільки не про тих, що сидять з вудками. Трохи про інших. Взагалі донедавна думав що риби в цій маленькій річці не залишилось. Виходить так, що помилявся", - написав фотограф.