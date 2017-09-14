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Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО

Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Петрук опублікував неймовірно красиві фотографії птахів, які ловлять рибу на річці Сапалаївка.

Світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Трохи про рибалку та рибалок. На маленькій річці невеличкого міського парку... Тільки не про тих, що сидять з вудками. Трохи про інших. Взагалі донедавна думав що риби в цій маленькій річці не залишилось. Виходить так, що помилявся", - написав фотограф.

Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО



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Теги: фотограф, рибалка, птахи, Віктор Петрук, Луцьк
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