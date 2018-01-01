На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО





Про це пише "



Відомо, що у чоловіка - перелом черепа.



Документів при собі він не мав. Перебуває в реанімації Нововолинської ЦМЛ.



Хто його впізнає – негайно зателефонуйте у Нововолинське відділення поліції, номер 067 798 52 97 або на 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька) виявили важко травмованого чоловіка років 40-50, а може, й старшого.Про це пише " Радар ".Відомо, що у чоловіка - перелом черепа.Документів при собі він не мав. Перебуває в реанімації Нововолинської ЦМЛ.Хто його впізнає – негайно зателефонуйте у Нововолинське відділення поліції, номер 067 798 52 97 або на 102.

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