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На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО

На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО
В неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька) виявили важко травмованого чоловіка років 40-50, а може, й старшого.

Про це пише "Радар".

Відомо, що у чоловіка - перелом черепа.

Документів при собі він не мав. Перебуває в реанімації Нововолинської ЦМЛ.

Хто його впізнає – негайно зателефонуйте у Нововолинське відділення поліції, номер 067 798 52 97 або на 102.

На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО
На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО
На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО
На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО
На Волині знайшли чоловіка у важкому стані, шукають родичів. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, травми, родичі
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