На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина





Про це повідомляє Олена Виндюк на сторінці «Ковель МТМО» у Фейсбук, - пише "



«Сьогодні сталась незвична ситуація. Моїй сусідці зателефонували з реанімації, де лежить її син, і повідомили про його смерть. Стан матері не описати словами, доводилось викликати швидку, щоб вкололи заспокійливе. Але як виявилось пізніше, хлопець живий. Лікар помилився, і зателефонував не тій матері. Я гадала, що про таке тільки у фільмах можна побачити», – написала вона у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ковельського МТМО помилково повідомили мамі пацієнта про смерть сина.Про це повідомляєна сторінці «Ковель МТМО» у Фейсбук, - пише " Район.Ковель ".«Сьогодні сталась незвична ситуація. Моїй сусідці зателефонували з реанімації, де лежить її син, і повідомили про його смерть. Стан матері не описати словами, доводилось викликати швидку, щоб вкололи заспокійливе. Але як виявилось пізніше, хлопець живий. Лікар помилився, і зателефонував не тій матері. Я гадала, що про таке тільки у фільмах можна побачити», – написала вона у дописі.

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