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На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина

На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
Працівники Ковельського МТМО помилково повідомили мамі пацієнта про смерть сина.

Про це повідомляє Олена Виндюк на сторінці «Ковель МТМО» у Фейсбук, - пише "Район.Ковель".

«Сьогодні сталась незвична ситуація. Моїй сусідці зателефонували з реанімації, де лежить її син, і повідомили про його смерть. Стан матері не описати словами, доводилось викликати швидку, щоб вкололи заспокійливе. Але як виявилось пізніше, хлопець живий. Лікар помилився, і зателефонував не тій матері. Я гадала, що про таке тільки у фільмах можна побачити», – написала вона у дописі.

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Теги: смерть, лікарня, Ковель
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Коментарі 1
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А Іншій матері сказав, що операція пройшла успішно. А на ділі її син помер.(((
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