На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
Сьогодні, 11:32
Працівники Ковельського МТМО помилково повідомили мамі пацієнта про смерть сина.
Про це повідомляє Олена Виндюк на сторінці «Ковель МТМО» у Фейсбук, - пише "Район.Ковель".
«Сьогодні сталась незвична ситуація. Моїй сусідці зателефонували з реанімації, де лежить її син, і повідомили про його смерть. Стан матері не описати словами, доводилось викликати швидку, щоб вкололи заспокійливе. Але як виявилось пізніше, хлопець живий. Лікар помилився, і зателефонував не тій матері. Я гадала, що про таке тільки у фільмах можна побачити», – написала вона у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Олена Виндюк на сторінці «Ковель МТМО» у Фейсбук, - пише "Район.Ковель".
«Сьогодні сталась незвична ситуація. Моїй сусідці зателефонували з реанімації, де лежить її син, і повідомили про його смерть. Стан матері не описати словами, доводилось викликати швидку, щоб вкололи заспокійливе. Але як виявилось пізніше, хлопець живий. Лікар помилився, і зателефонував не тій матері. Я гадала, що про таке тільки у фільмах можна побачити», – написала вона у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А Іншій матері сказав, що операція пройшла успішно. А на ділі її син помер.(((
Останні новини
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:19
На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
Сьогодні, 11:32
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:18