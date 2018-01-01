Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 13:01
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився яскравими світлинами птахів.
Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Доброго ранку Луцьк. Птахи липня вже не радують нас своїми піснями...Для них наступає період осені..." - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
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Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Доброго ранку Луцьк. Птахи липня вже не радують нас своїми піснями...Для них наступає період осені..." - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
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