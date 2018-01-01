вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пернаті красуні на знімках луцького фотографа

Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився яскравими світлинами птахів.

Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Доброго ранку Луцьк. Птахи липня вже не радують нас своїми піснями...Для них наступає період осені..." - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО

Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Чухрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що робитиме Порошенко на Волині
Сьогодні, 13:16
Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Сьогодні, 13:03
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 13:01
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:19
На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Архівне фото: як будували луцький «Там Там» Архівне фото: як будували луцький «Там Там»
07 липень, 21:40
Ретро фото: яким був центр Луцька 33 роки тому Ретро фото: яким був центр Луцька 33 роки тому
01 липень, 13:45
Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 22 роки. ФОТО Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 22 роки. ФОТО
01 липень, 12:18
Липень, привіт: жовтопуза красуня потрапила на знімки луцького фотографа Липень, привіт: жовтопуза красуня потрапила на знімки луцького фотографа
01 липень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття
Сьогодні, 13:50
 0
Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
 0
Що робитиме Порошенко на Волині
Сьогодні, 13:16
 0
Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Сьогодні, 13:03
 0
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8