Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента





Про це на своїй сторінці У Facebook повідомила журналістка Мая Голуб.



Так, станом на 13:00 центр міста перекритий.



"Прямо зараз у Луцьку на проспекті Волі перекрита дорога через приїзд Президента Польщі. Тишина і нічого не їде", - йдеться у дописі.









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