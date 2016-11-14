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Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента

Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
У Луцьку перекрили проспект Волі.

Про це на своїй сторінці У Facebook повідомила журналістка Мая Голуб.

Так, станом на 13:00 центр міста перекритий.

"Прямо зараз у Луцьку на проспекті Волі перекрита дорога через приїзд Президента Польщі. Тишина і нічого не їде", - йдеться у дописі.



Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента

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Теги: центр, Польща, президент
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Коментарі 2
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Для нього у Польщі такого не роблять, а тут робимо з себе посмиховісько! :(
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Бандерiвцiв бояться, чи що ?
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