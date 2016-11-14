Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Сьогодні, 13:03
У Луцьку перекрили проспект Волі.
Про це на своїй сторінці У Facebook повідомила журналістка Мая Голуб.
Так, станом на 13:00 центр міста перекритий.
"Прямо зараз у Луцьку на проспекті Волі перекрита дорога через приїзд Президента Польщі. Тишина і нічого не їде", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці У Facebook повідомила журналістка Мая Голуб.
Так, станом на 13:00 центр міста перекритий.
"Прямо зараз у Луцьку на проспекті Волі перекрита дорога через приїзд Президента Польщі. Тишина і нічого не їде", - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Для нього у Польщі такого не роблять, а тут робимо з себе посмиховісько! :(
Бандерiвцiв бояться, чи що ?
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