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Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО

Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО
В мережі з'явилося відео, на якому кортеж президента Польщі Анджея Дуди проїхався проспектом Волі.

Нагадаємо, для цього центр міста перекрили від руху транспорту.

"Кортеж) Заради цього перекривали проспект Волі у Луцьку. Через перекриття дороги я йшла пішки і зняла відео. Як вам таке?" - написала у соцмережах луцька журналістка Мая Голуб.


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Теги: Анджей Дуда, Польща, президент
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