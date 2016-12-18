Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
В мережі з'явилося відео, на якому кортеж президента Польщі Анджея Дуди проїхався проспектом Волі.
Нагадаємо, для цього центр міста перекрили від руху транспорту.
"Кортеж) Заради цього перекривали проспект Волі у Луцьку. Через перекриття дороги я йшла пішки і зняла відео. Як вам таке?" - написала у соцмережах луцька журналістка Мая Голуб.
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Нагадаємо, для цього центр міста перекрили від руху транспорту.
"Кортеж) Заради цього перекривали проспект Волі у Луцьку. Через перекриття дороги я йшла пішки і зняла відео. Як вам таке?" - написала у соцмережах луцька журналістка Мая Голуб.
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