Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО





Нагадаємо, для цього



"Кортеж) Заради цього перекривали проспект Волі у Луцьку. Через перекриття дороги я йшла пішки і зняла відео. Як вам таке?" - написала у соцмережах луцька журналістка Мая Голуб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з'явилося відео, на якому кортеж президента Польщі Анджея Дуди проїхався проспектом Волі.Нагадаємо, для цього центр міста перекрили від руху транспорту."Кортеж) Заради цього перекривали проспект Волі у Луцьку. Через перекриття дороги я йшла пішки і зняла відео. Як вам таке?" - написала у соцмережах луцька журналістка

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