вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття

«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття
У соцмережах опублікували фото парку у Ковелі, де напередодні добряче "погуляли" невідомі.

Про це написала ‎Наталія Палащук‎ у спільноті Ковель Life.

"Ось так в нашому місті виглядає парк зранку. Про лушпиння з насіння взагалі мовчу. Одним словом - бидло відпочивало", - йдеться у повідомленні жінки.

«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, сміття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття
Сьогодні, 13:50
Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
Що робитиме Порошенко на Волині
Сьогодні, 13:16
Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Сьогодні, 13:03
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям У Ковелі мешканці району закидали дитмайданчик сміттям
06 липень, 17:40
У Ковелі парк не прибирають близько тижня. ФОТО У Ковелі парк не прибирають близько тижня. ФОТО
17 квітень, 13:25
У Ковелі небайдужі зібрали вздовж дороги п'ять тонн мотлоху У Ковелі небайдужі зібрали вздовж дороги п'ять тонн мотлоху
15 квітень, 14:31
На Волині мешканці будинку страждають від сміттєвих «гір» На Волині мешканці будинку страждають від сміттєвих «гір»
05 квітень, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття
Сьогодні, 13:50
 0
Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
 0
Що робитиме Порошенко на Волині
Сьогодні, 13:16
 0
Центр Луцька перекрили через приїзд польського президента
Сьогодні, 13:03
 0
Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8