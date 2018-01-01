«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття
Сьогодні, 13:50
У соцмережах опублікували фото парку у Ковелі, де напередодні добряче "погуляли" невідомі.
Про це написала Наталія Палащук у спільноті Ковель Life.
"Ось так в нашому місті виглядає парк зранку. Про лушпиння з насіння взагалі мовчу. Одним словом - бидло відпочивало", - йдеться у повідомленні жінки.
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Про це написала Наталія Палащук у спільноті Ковель Life.
"Ось так в нашому місті виглядає парк зранку. Про лушпиння з насіння взагалі мовчу. Одним словом - бидло відпочивало", - йдеться у повідомленні жінки.
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