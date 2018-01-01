«Бидло відпочивало»: ковельський парк заполонило сміття





Про це написала ‎Наталія Палащук‎ у спільноті Ковель Life.



"Ось так в нашому місті виглядає парк зранку. Про лушпиння з насіння взагалі мовчу. Одним словом - бидло відпочивало", - йдеться у повідомленні жінки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соцмережах опублікували фото парку у Ковелі, де напередодні добряче "погуляли" невідомі.Про це написала ‎‎ у спільноті Ковель Life."Ось так в нашому місті виглядає парк зранку. Про лушпиння з насіння взагалі мовчу. Одним словом - бидло відпочивало", - йдеться у повідомленні жінки.

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