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Літній вечір на Волині. ФОТО

Літній вечір на Волині. ФОТО
У мережі показали світлини літнього волинського вечора.

Серію знімків опублікував у соцмережах волинський фотограф Сергій Павлюк.

"Літній вечір десь на Волині. Мова кольору", - йдеться у дописі.

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Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО
Літній вечір на Волині. ФОТО

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Теги: фото, Сергій Павлюк
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