Літній вечір на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:20
У мережі показали світлини літнього волинського вечора.
Серію знімків опублікував у соцмережах волинський фотограф Сергій Павлюк.
"Літній вечір десь на Волині. Мова кольору", - йдеться у дописі.
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Серію знімків опублікував у соцмережах волинський фотограф Сергій Павлюк.
"Літній вечір десь на Волині. Мова кольору", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Пернаті красуні на знімках луцького фотографа
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