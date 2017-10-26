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Сильно побитого у Нововолинську чоловіка опізнали

Сильно побитого у Нововолинську чоловіка опізнали
Особу потерпілого волинянина встановили, дружину знайшли. Він – колишній афганець, мешкає в Нововолинську.

Опівночі чоловік пішов по цигарки – з 6-го мікрорайону на заправку “Лукойл”. Що там трапилось – іще невідомо, - пише Радар.

"Лежав біля самої заправки, метрів за 20. Так виглядає, що пару разів дали по голові", - пише видання.

Упізнав його на цих фото сусід. Він і зателефонував одразу у поліцію.

Нагадаємо, в неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька) виявили важко травмованого чоловіка.

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Теги: Нововолинськ, побиття, розшук
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