Сильно побитого у Нововолинську чоловіка опізнали





Опівночі чоловік пішов по цигарки – з 6-го мікрорайону на заправку “Лукойл”. Що там трапилось – іще невідомо, - пише



"Лежав біля самої заправки, метрів за 20. Так виглядає, що пару разів дали по голові", - пише видання.



Упізнав його на цих фото сусід. Він і зателефонував одразу у поліцію.



Нагадаємо, в неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Особу потерпілого волинянина встановили, дружину знайшли. Він – колишній афганець, мешкає в Нововолинську.Опівночі чоловік пішов по цигарки – з 6-го мікрорайону на заправку “Лукойл”. Що там трапилось – іще невідомо, - пише Радар "Лежав біля самої заправки, метрів за 20. Так виглядає, що пару разів дали по голові", - пише видання.Упізнав його на цих фото сусід. Він і зателефонував одразу у поліцію.Нагадаємо, в неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька) виявили важко травмованого чоловіка

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