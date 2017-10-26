Сильно побитого у Нововолинську чоловіка опізнали
Сьогодні, 14:43
Особу потерпілого волинянина встановили, дружину знайшли. Він – колишній афганець, мешкає в Нововолинську.
Опівночі чоловік пішов по цигарки – з 6-го мікрорайону на заправку “Лукойл”. Що там трапилось – іще невідомо, - пише Радар.
"Лежав біля самої заправки, метрів за 20. Так виглядає, що пару разів дали по голові", - пише видання.
Упізнав його на цих фото сусід. Він і зателефонував одразу у поліцію.
Нагадаємо, в неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька) виявили важко травмованого чоловіка.
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Опівночі чоловік пішов по цигарки – з 6-го мікрорайону на заправку “Лукойл”. Що там трапилось – іще невідомо, - пише Радар.
"Лежав біля самої заправки, метрів за 20. Так виглядає, що пару разів дали по голові", - пише видання.
Упізнав його на цих фото сусід. Він і зателефонував одразу у поліцію.
Нагадаємо, в неділю, 8 липня, о третій годині ночі біля заправки “Лукойл”( на виїзді з Нововолинська у напрямку Луцька) виявили важко травмованого чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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