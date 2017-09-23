У Варшаві відзначили 75-ті роковини Волинської трагедії





Опівдні перед могилою Невідомого солдата у Варшаві, почалося громадське відзначення Національного Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, - пише



Свято пам'яті жертв волинської трагедії випадає 11 липня, так проголосив Сейм у 2016 році.



Після переклику пам'яті та урочистої зміни варти за участю Почесної компанії та представницького оркестру Польської армії, з площі Пілсудського вирушив пам'ятний марш, який завершиться перед Собором Польської армії.



Серед учасників церемонії є представники кресових кіл з усієї Польщі з банерами їх організацій.



Багато людей мають білі та червоні прапори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вулицями Варшави вирушив марш пам'яті.Опівдні перед могилою Невідомого солдата у Варшаві, почалося громадське відзначення Національного Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, - пише Польське радіо Свято пам'яті жертв волинської трагедії випадає 11 липня, так проголосив Сейм у 2016 році.Після переклику пам'яті та урочистої зміни варти за участю Почесної компанії та представницького оркестру Польської армії, з площі Пілсудського вирушив пам'ятний марш, який завершиться перед Собором Польської армії.Серед учасників церемонії є представники кресових кіл з усієї Польщі з банерами їх організацій.Багато людей мають білі та червоні прапори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію