У Варшаві відзначили 75-ті роковини Волинської трагедії
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Вулицями Варшави вирушив марш пам'яті.
Опівдні перед могилою Невідомого солдата у Варшаві, почалося громадське відзначення Національного Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, - пише Польське радіо.
Свято пам'яті жертв волинської трагедії випадає 11 липня, так проголосив Сейм у 2016 році.
Після переклику пам'яті та урочистої зміни варти за участю Почесної компанії та представницького оркестру Польської армії, з площі Пілсудського вирушив пам'ятний марш, який завершиться перед Собором Польської армії.
Серед учасників церемонії є представники кресових кіл з усієї Польщі з банерами їх організацій.
Багато людей мають білі та червоні прапори.
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Опівдні перед могилою Невідомого солдата у Варшаві, почалося громадське відзначення Національного Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, - пише Польське радіо.
Свято пам'яті жертв волинської трагедії випадає 11 липня, так проголосив Сейм у 2016 році.
Після переклику пам'яті та урочистої зміни варти за участю Почесної компанії та представницького оркестру Польської армії, з площі Пілсудського вирушив пам'ятний марш, який завершиться перед Собором Польської армії.
Серед учасників церемонії є представники кресових кіл з усієї Польщі з банерами їх організацій.
Багато людей мають білі та червоні прапори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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