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У Варшаві відзначили 75-ті роковини Волинської трагедії

У Варшаві відзначили 75-ті роковини Волинської трагедії
Вулицями Варшави вирушив марш пам'яті.

Опівдні перед могилою Невідомого солдата у Варшаві, почалося громадське відзначення Національного Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, - пише Польське радіо.

Свято пам'яті жертв волинської трагедії випадає 11 липня, так проголосив Сейм у 2016 році.

Після переклику пам'яті та урочистої зміни варти за участю Почесної компанії та представницького оркестру Польської армії, з площі Пілсудського вирушив пам'ятний марш, який завершиться перед Собором Польської армії.

Серед учасників церемонії є представники кресових кіл з усієї Польщі з банерами їх організацій.

Багато людей мають білі та червоні прапори.

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Теги: Волинська трагедія, Варшава
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