80 років з дня народження Леся Танюка: що його пов'язує з Волинню

Саме сьогодні, 8 липня 2018 року, виповнюється рівно 80 років з дня народження відомого українського режисера, письменника, громадського діячаНапевно молоде покоління нашого міста не знає, що біографія відомого українця тісно пов’язана з Луцьком. З його біографії відомо, що народився він в селі Жукин Димерського, що нині є Вишгородським районом на Київщині.Проте в повоєнні роки родина переїздить до Луцька, де Лесь спочатку закінчує школу, а потім починає працювати ливарником-формувальником на Луцькому механічно-ливарному заводі.Чому родина переїхала до Луцька? Як виявилось під час війни Танюки поневірялась у нацистських концтаборах, відтак радянська влада заборонила їм жити в Києві і вони переїхали на Волинь, де в Теремно, поблизу Луцька, проживала тітка Танюка – Анастасія.Протягом всього життя Лесь Танюк вів щоденник, в якому описував все, що з ним відбувалось. Саме там нам вдалось відшукати спогади про навчання Леся Танюка в луцькій школі, хлопець був обурений пропаганді, яка велась радянською владою, і тому виклав все це на сторінках щоденника:З молодих літ в душі молодого хлопця був театр, яким він почав захоплюватись, ще коли навчався у культосвітньому технікумі. В Леся був особливий талант, який він проявить згодом. Отож хлопця беруть, без акторської освіти, до акторської групи Волинського обласного музично-драматичного театру.Наступним кроком було навчання Леся Танюка на режисерському відділенні Київського інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.Його авторству належать кращі спектаклі у Львівському, Одеському, Харківському драматичних театрах.Була в біографії Танюка і політична сторінка. Він обирався народним депутатом України 1-5 скликань, очолював парламентський Комітет з питань культури і духовності. У березні 1999 р., після загибелі В’ячеслава Чорновола, був обраний заступником Голови Руху.Довгий час саме Танюк був головою Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. В. Стуса, а з 1992 року очолив Національну спілку театральних діячів України.Лесь Танюк був нагороджений орденами Ярослава Мудрого V та ІV ступенів, орденом В.Стуса «За мужність» від «Меморіалу», медаллю «За незалежність України» («Золота фортуна»), кількома релігійними орденами, Почесною грамотою Верховної Ради України.Саме Танюк є автором понад 50 вистав та серії телефільмів про Розстріляне Відродження.Два роки тому Леся Танюка не стало, сталось це 18 березня 2016 року.