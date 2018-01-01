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Порошенко приїхав на Волинь

Порошенко приїхав на Волинь
Президент України Петро Порошенко прибув на Волинь.

Візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.

Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.

А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Президент поклав квіти до пам'ятника. Перед своїм словом запропонував разом виконати Гімн України.

"Я хочу, щоб весь світ почув, що трагедія Гончого Броду є болісним уроком для України. Сюди я приїхав з Сагрині, що на Холмщині. Цього візиту Холмщина чекала багато років. Нині ми не маємо права розділятися, бо виграє від цього третій: не українець і не поляк, а той, хто нині чинить агресію, ворог, зайда, окупант. Ми ніколи не дамо йому жодного шансу. Прощаючи і просячи пробачення, засуджуючи злочини, Україна і Польща мають разом творити майбутнє нової Європи...", - сказав Порошенко.

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Теги: Петро Порошенко, Волинь, Польща
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