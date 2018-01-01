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Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Президент України Петро Порошенко прибув на Волинь.

Візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.

Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.

А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Президент поклав квіти до пам'ятника. Перед своїм словом запропонував разом виконати Гімн України.

"Я хочу, щоб весь світ почув, що трагедія Гончого Броду є болісним уроком для України. Сюди я приїхав з Сагрині, що на Холмщині. Цього візиту Холмщина чекала багато років. Нині ми не маємо права розділятися, бо виграє від цього третій: не українець і не поляк, а той, хто нині чинить агресію, ворог, зайда, окупант. Ми ніколи не дамо йому жодного шансу. Прощаючи і просячи пробачення, засуджуючи злочини, Україна і Польща мають разом творити майбутнє нової Європи...", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що вранці 8 липня на Волинь приїхав польський президент Анджей Дуда, а 6 липня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вшанував пам'ять загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.

Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО


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Теги: Петро Порошенко, Волинь, Польща
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