Порошенко приїхав на Волинь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
Президент України Петро Порошенко прибув на Волинь.
Візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.
Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.
А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
Президент поклав квіти до пам'ятника. Перед своїм словом запропонував разом виконати Гімн України.
"Я хочу, щоб весь світ почув, що трагедія Гончого Броду є болісним уроком для України. Сюди я приїхав з Сагрині, що на Холмщині. Цього візиту Холмщина чекала багато років. Нині ми не маємо права розділятися, бо виграє від цього третій: не українець і не поляк, а той, хто нині чинить агресію, ворог, зайда, окупант. Ми ніколи не дамо йому жодного шансу. Прощаючи і просячи пробачення, засуджуючи злочини, Україна і Польща мають разом творити майбутнє нової Європи...", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що вранці 8 липня на Волинь приїхав польський президент Анджей Дуда, а 6 липня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вшанував пам'ять загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.
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Візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.
Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.
А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
Президент поклав квіти до пам'ятника. Перед своїм словом запропонував разом виконати Гімн України.
"Я хочу, щоб весь світ почув, що трагедія Гончого Броду є болісним уроком для України. Сюди я приїхав з Сагрині, що на Холмщині. Цього візиту Холмщина чекала багато років. Нині ми не маємо права розділятися, бо виграє від цього третій: не українець і не поляк, а той, хто нині чинить агресію, ворог, зайда, окупант. Ми ніколи не дамо йому жодного шансу. Прощаючи і просячи пробачення, засуджуючи злочини, Україна і Польща мають разом творити майбутнє нової Європи...", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, що вранці 8 липня на Волинь приїхав польський президент Анджей Дуда, а 6 липня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вшанував пам'ять загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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