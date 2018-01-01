Найбільше мріє про закінчення війни: волонтери закликають привітати сина загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.9 липня День народження святкує. Він є сином Героя України, сержанта радіолокаційних військ, котрий загинув 10 лютого 2015 року під час обстрілу російськими окупантами міста Краматорськ, де бойовики використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч». У Михайла влучило чимало осколків цієї потужної зброї. У труні обличчя 35-річного волинянина було прикрите. Друзі кажуть, що і тіло воїна усе пошматоване. Навпіл розрізаний український паспорт…За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Володимир-Волинська міська рада посмертно нагородила Михайла Ілляшука почесною відзнакою «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїла полеглому воїну звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».Його син Олександр дуже важко переживає втрату татка, але водночас, пишається ним. Юнак намагається у всьому бути подібним до нього та вважає його найбільшим авторитетом.Нині він здобуває нові знання у школі та перейшов вже до 9-го класу. Найбільше зацікавлення у Саші інформатика. Юнак вчиться навіть сам створювати комп’ютерні ігри. А ще він пробує знімати власні мультфільми, щоправда для цього у нього немає хорошої відеокамери. Окрім шкільної програми, хлопець додатково відвідує заняття з англійської мови.У вільний час юнак катається на велосипеді та скейтборді. Ділиться хлопчина своїми враженнями від перших подорожей за кордон. Саші пощастило відвідати Німеччину, відпочити на морі у Туреччині та побачити на власні очі неймовірну красу Ізраїльської країни. Найбільше запам’яталося йому тепле красиве море, дуже хотілося ці враження якомога надовше зафіксувати, і обов’язково повернутися ще. У майбутньому мріє побувати у Північній Америці.Саша полюбляє їздити до своєї бабусі Олі. У неї є господарство, отже їй потрібна допомога онука. А ще у нього там є багато друзів, з якими можна цікаво проводити час.Серед своїх мрій хлопчина найбільшою вважає припинення війни. А Україну називає своїм домом, якому бажає благополуччя та процвітання. Олександр щиро вдячний волонтерам багатьох проектів та небайдужим людям, які в сірі будні уміють осяяти та зігріти їхню з мамою душу.Мама нашого іменника військовослужбовець, з любов’ю та турботою розповідає про те, що вони із сином друзі. Хлопець завжди і у всьому їй допомагає: і сміття винесе і у магазин сходить. Його основним обов’язком є підтримувати порядок у квартирі. Про матеріальну допомогу сім’я не просить, кажуть, що є люди, яким вона потрібна більше.Але, ми всі тепер відповідальні за долю цих дітей, яких війна позбавила права мати повноцінну сім’ю, то ж давайте зробимо так, щоб завтра у свій день народження Олександр не почував себе обділеним та зміг в повній мірі насолодитися щасливими митями свого дитинства. Він по дитячому запитав «І що, мене хтось привітає з Днем народження?»Інформація для благодійників: Ілляшук Сашко - невдовзі 14 років (09.07.2004). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 175; Розмір взуття: 42.