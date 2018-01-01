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Найбільше мріє про закінчення війни: волонтери закликають привітати сина загиблого бійця

Найбільше мріє про закінчення війни: волонтери закликають привітати сина загиблого бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

9 липня День народження святкує Олександр Ілляшук. Він є сином Героя України, сержанта радіолокаційних військ Михайла Ілляшука, котрий загинув 10 лютого 2015 року під час обстрілу російськими окупантами міста Краматорськ, де бойовики використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч». У Михайла влучило чимало осколків цієї потужної зброї. У труні обличчя 35-річного волинянина було прикрите. Друзі кажуть, що і тіло воїна усе пошматоване. Навпіл розрізаний український паспорт…

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Володимир-Волинська міська рада посмертно нагородила Михайла Ілляшука почесною відзнакою «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїла полеглому воїну звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».

Його син Олександр дуже важко переживає втрату татка, але водночас, пишається ним. Юнак намагається у всьому бути подібним до нього та вважає його найбільшим авторитетом.

Нині він здобуває нові знання у школі та перейшов вже до 9-го класу. Найбільше зацікавлення у Саші інформатика. Юнак вчиться навіть сам створювати комп’ютерні ігри. А ще він пробує знімати власні мультфільми, щоправда для цього у нього немає хорошої відеокамери. Окрім шкільної програми, хлопець додатково відвідує заняття з англійської мови.

У вільний час юнак катається на велосипеді та скейтборді. Ділиться хлопчина своїми враженнями від перших подорожей за кордон. Саші пощастило відвідати Німеччину, відпочити на морі у Туреччині та побачити на власні очі неймовірну красу Ізраїльської країни. Найбільше запам’яталося йому тепле красиве море, дуже хотілося ці враження якомога надовше зафіксувати, і обов’язково повернутися ще. У майбутньому мріє побувати у Північній Америці.

Саша полюбляє їздити до своєї бабусі Олі. У неї є господарство, отже їй потрібна допомога онука. А ще у нього там є багато друзів, з якими можна цікаво проводити час.

Серед своїх мрій хлопчина найбільшою вважає припинення війни. А Україну називає своїм домом, якому бажає благополуччя та процвітання. Олександр щиро вдячний волонтерам багатьох проектів та небайдужим людям, які в сірі будні уміють осяяти та зігріти їхню з мамою душу.

Мама нашого іменника військовослужбовець, з любов’ю та турботою розповідає про те, що вони із сином друзі. Хлопець завжди і у всьому їй допомагає: і сміття винесе і у магазин сходить. Його основним обов’язком є підтримувати порядок у квартирі. Про матеріальну допомогу сім’я не просить, кажуть, що є люди, яким вона потрібна більше.

Але, ми всі тепер відповідальні за долю цих дітей, яких війна позбавила права мати повноцінну сім’ю, то ж давайте зробимо так, щоб завтра у свій день народження Олександр не почував себе обділеним та зміг в повній мірі насолодитися щасливими митями свого дитинства. Він по дитячому запитав «І що, мене хтось привітає з Днем народження?»

Інформація для благодійників: Ілляшук Сашко - невдовзі 14 років (09.07.2004). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 175; Розмір взуття: 42.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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