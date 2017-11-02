Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
Сьогодні, 20:02
У Харківській області 5-річний хлопчик отримав значні опіки під час святкування Івана Купала, він госпіталізований у лікарню.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Харківській області.
Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.
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Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Харківській області.
Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.
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