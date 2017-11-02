Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище





Про це повідомляє прес-служба



Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування).



Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області 5-річний хлопчик отримав значні опіки під час святкування Івана Купала, він госпіталізований у лікарню.Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Харківській області Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування).Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.

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