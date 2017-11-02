вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище

Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
У Харківській області 5-річний хлопчик отримав значні опіки під час святкування Івана Купала, він госпіталізований у лікарню.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Харківській області.

Так, нещасний випадок стався під час свята Івана Купала, на якому дитина була разом з батьками. Хлопчик впав у вогнище, коли дорослі відволіклися.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування).

Разом з тим, у поліції зазначають, що родина хлопчика характеризується позитивно і на обліку поліції не перебуває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опіки, дитина, Івана Купала
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
Сьогодні, 20:02
Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 19:28
Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 19:01
У Росії внаслідок аварії загинули українці
Сьогодні, 18:05
У Володимирі авто збило електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Через недогляд батьків померла 2-річна дитина Через недогляд батьків померла 2-річна дитина
02 листопад, 2017, 12:18
На Волині покарали медиків: за дитячі опіки заплатять 300 тисяч На Волині покарали медиків: за дитячі опіки заплатять 300 тисяч
20 червень, 2017, 10:26
Долікували курячим послідом: медики рятували від опіків дитину Долікували курячим послідом: медики рятували від опіків дитину
16 березень, 2017, 16:25
Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували Зібров, вогнище, концерт: як у Згоранах Івана Купала святкували
Сьогодні, 04:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Івана Купала: 5-річний хлопчик впав у вогнище
Сьогодні, 20:02
 0
Аварія на Волині: ВАЗ злетів у кювет
Сьогодні, 19:28
 0
Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні
Сьогодні, 19:01
 0
У Росії внаслідок аварії загинули українці
Сьогодні, 18:05
 0
У Володимирі авто збило електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8