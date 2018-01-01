Військовий з Рівненщини загинув від поранень

Іваном Борсуком. Він загинув від отриманих у зоні бойових дій на Донбасі поранень.



Про це стало відомо зі слів голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Муляренка, - пише



«День розпочався з сумної новини, - написав очільник РОДА на своїй сторінці в соцмережі. - Ми знову рахуємо втрати... Сьогодні в Харкові в госпіталі помер наш військовий з Дубровиччини Борсук Іван Іванович. 9 липня йому мало б виповнитись 32 роки.

Тиждень тому під час виконання бойових дій біля Попасної він отримав кульові поранення. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати нашого вояка. Іван був Кавалером ордену «За мужність» III ступеня. Дубровиччина від сьогодні в жалобі за своїм земляком. Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким героя», - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дубровицькому районі на Рівненщині оголошено три дні жалоби за загиблим військовослужбовцем. Він загинув від отриманих у зоні бойових дій на Донбасі поранень.Про це стало відомо зі слів голови Рівненської обласної державної адміністрації, - пише Рівне вечірнє «День розпочався з сумної новини, - написав очільник РОДА на своїй сторінці в соцмережі. - Ми знову рахуємо втрати... Сьогодні в Харкові в госпіталі помер наш військовий з Дубровиччини Борсук Іван Іванович. 9 липня йому мало б виповнитись 32 роки.Тиждень тому під час виконання бойових дій біля Попасної він отримав кульові поранення. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати нашого вояка. Іван був Кавалером ордену «За мужність» III ступеня. Дубровиччина від сьогодні в жалобі за своїм земляком. Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким героя», - йдеться у повідомлені.

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