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Військовий з Рівненщини загинув від поранень

Військовий з Рівненщини загинув від поранень
У Дубровицькому районі на Рівненщині оголошено три дні жалоби за загиблим військовослужбовцем Іваном Борсуком. Він загинув від отриманих у зоні бойових дій на Донбасі поранень.

Про це стало відомо зі слів голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Муляренка, - пише Рівне вечірнє.

«День розпочався з сумної новини, - написав очільник РОДА на своїй сторінці в соцмережі. - Ми знову рахуємо втрати... Сьогодні в Харкові в госпіталі помер наш військовий з Дубровиччини Борсук Іван Іванович. 9 липня йому мало б виповнитись 32 роки.
Тиждень тому під час виконання бойових дій біля Попасної він отримав кульові поранення. Лікарі, на жаль, не змогли врятувати нашого вояка. Іван був Кавалером ордену «За мужність» III ступеня. Дубровиччина від сьогодні в жалобі за своїм земляком. Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким героя», - йдеться у повідомлені.

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Теги: смерть, військовий, Рівненщина
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