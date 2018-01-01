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Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні

Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні
Погода в Україні в понеділок, 9 липня, буде спекотною та по-справжньому літньою. Майже по всій території – ймовірні короткочасні дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко, - пише 24 канал.

"Періодичні, локальні дощі завтра – на заході, півночі та на Вінниччині. Південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів",– підкреслює метеоролог.

За словами Діденко, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.

Зокрема, на сході та півдні до +33. А ось у західних регіонах до +23...+27 градусів.


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Теги: синоптики, прогноз, погода, Волинь
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