Синоптик повідомила, якою буде погода у найближчі дні





Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко, - пише



"Періодичні, локальні дощі завтра – на заході, півночі та на Вінниччині. Південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів",– підкреслює метеоролог.



За словами Діденко, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.



Зокрема, на сході та півдні до +33. А ось у західних регіонах до +23...+27 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні в понеділок, 9 липня, буде спекотною та по-справжньому літньою. Майже по всій території – ймовірні короткочасні дощі.Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик, - пише 24 канал "Періодичні, локальні дощі завтра – на заході, півночі та на Вінниччині. Південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів",– підкреслює метеоролог.За словами Діденко, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.Зокрема, на сході та півдні до +33. А ось у західних регіонах до +23...+27 градусів.

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