Порошенко покинув Волинь
Сьогодні, 17:35
Президент України Петро Порошенко від'їхав з Волині.
Нагадаємо, що візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.
Спочатку відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника, згодом відслужили панахиду.
На зустріч з гарантом прийшло багато місцевих людей та посадовців з області. Люди охоче спілкувались і фотографувались з президентом.
Насамкінець проводжали Петра Порошенка волиняни з піснею "Волинь моя, краса моя".
Президентський кортеж від'їхав з Волині.
Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.
А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
Вранці 8 липня на Волинь приїхав польський президент Анджей Дуда, а 6 липня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вшанував пам'ять загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району
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Нагадаємо, що візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.
Спочатку відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника, згодом відслужили панахиду.
На зустріч з гарантом прийшло багато місцевих людей та посадовців з області. Люди охоче спілкувались і фотографувались з президентом.
Насамкінець проводжали Петра Порошенка волиняни з піснею "Волинь моя, краса моя".
Президентський кортеж від'їхав з Волині.
Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.
А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.
Вранці 8 липня на Волинь приїхав польський президент Анджей Дуда, а 6 липня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вшанував пам'ять загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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