Порошенко покинув Волинь

Петро Порошенко від'їхав з Волині.



Нагадаємо, що



Спочатку відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника, згодом відслужили панахиду.



На зустріч з гарантом прийшло багато місцевих людей та посадовців з області. Люди охоче спілкувались і фотографувались з президентом.

Насамкінець проводжали Петра Порошенка волиняни з піснею "Волинь моя, краса моя".



Президентський кортеж від'їхав з Волині.



Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.



А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.



Вранці 8 липня на Волинь приїхав

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивід'їхав з Волині.Нагадаємо, що візит відбувся у неділю, 8 липня, в селі Гончий Брід Ковельського району.Спочатку відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника, згодом відслужили панахиду.На зустріч з гарантом прийшло багато місцевих людей та посадовців з області. Люди охоче спілкувались і фотографувались з президентом.Насамкінець проводжали Петра Порошенка волиняни з піснею "Волинь моя, краса моя".Президентський кортеж від'їхав з Волині.Зазначимо, що перед цим він завітав до Польщі у село Сагринь, де вшанував загиблих у Волинській трагедії.А близько 14:30 Петро Порошенко прибув у Ковельський район з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.Вранці 8 липня на Волинь приїхав польський президент Анджей Дуда , а 6 липня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вшанував пам'ять загиблих українців у селі Рудка-Козинська Рожищенського району

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