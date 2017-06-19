У Володимирі авто збило електроопору. ФОТО
Сьогодні, 17:50
У Володимирі-Волинському автомобіль зніс електроопору. Інцидент трапився у ніч на 7-ме липня.
Про неї написав Сергій Лупенко у спільноті Facebook «АнтиАвтоАндони Володимира-Волинського», - пише Буг.
Електроопора була встановлена на тротуарі вулиці Ковельської. Її знесли на просунули до перехрестя з вулицею Цинкаловського.
“Пошкоджена підземна ЛЕП вуличного освітення. Дякую тобі водію за насичені та цікаві вихідні” – написав Сергій Лупенко.
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Про неї написав Сергій Лупенко у спільноті Facebook «АнтиАвтоАндони Володимира-Волинського», - пише Буг.
Електроопора була встановлена на тротуарі вулиці Ковельської. Її знесли на просунули до перехрестя з вулицею Цинкаловського.
“Пошкоджена підземна ЛЕП вуличного освітення. Дякую тобі водію за насичені та цікаві вихідні” – написав Сергій Лупенко.
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