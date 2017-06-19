У Володимирі авто збило електроопору. ФОТО





Про неї написав Сергій Лупенко у спільноті Facebook «АнтиАвтоАндони Володимира-Волинського», - пише



Електроопора була встановлена на тротуарі вулиці Ковельської. Її знесли на просунули до перехрестя з вулицею Цинкаловського.



“Пошкоджена підземна ЛЕП вуличного освітення. Дякую тобі водію за насичені та цікаві вихідні” – написав Сергій Лупенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському автомобіль зніс електроопору. Інцидент трапився у ніч на 7-ме липня.Про неї написаву спільноті Facebook «АнтиАвтоАндони Володимира-Волинського», - пише Буг Електроопора була встановлена на тротуарі вулиці Ковельської. Її знесли на просунули до перехрестя з вулицею Цинкаловського.“Пошкоджена підземна ЛЕП вуличного освітення. Дякую тобі водію за насичені та цікаві вихідні” – написав Сергій Лупенко.

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