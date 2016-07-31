У Росії внаслідок аварії загинули українці





Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, - пише



"За інформацією, отриманою посольством України в РФ від управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в м. Орел сталася ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України", - зазначив він.



Крім того, за словами Кирилича, ще четверо постраждалих українців доставлені в Орловську обласну клінічну лікарню.



Він також підкреслив, що український консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними - з перевезення тіл загиблих до України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Недалеко від російського міста Орел відбулося ДТП, в якому загинули двоє українців.Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України, - пише Укрінформ "За інформацією, отриманою посольством України в РФ від управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в м. Орел сталася ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України", - зазначив він.Крім того, за словами Кирилича, ще четверо постраждалих українців доставлені в Орловську обласну клінічну лікарню.Він також підкреслив, що український консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними - з перевезення тіл загиблих до України.

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