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У Росії внаслідок аварії загинули українці

У Росії внаслідок аварії загинули українці
Недалеко від російського міста Орел відбулося ДТП, в якому загинули двоє українців.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, - пише Укрінформ.

"За інформацією, отриманою посольством України в РФ від управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в м. Орел сталася ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України", - зазначив він.

Крім того, за словами Кирилича, ще четверо постраждалих українців доставлені в Орловську обласну клінічну лікарню.

Він також підкреслив, що український консул вживає заходів з надання допомоги потерпілим та у взаємодії з рідними - з перевезення тіл загиблих до України.


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Теги: аварія, українці
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