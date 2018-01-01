Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО

Президент Українина Волині вшанував пам'ять жертв українсько-польського протистояння 1943-1944 років.Заходи з цієї нагоди відбулися за участю Президента у селі Гончий Брід, що на Ковельщині.У село, де Порошенка чекали понад півтисячі людей, він прилетів гвинтокрилом із польського села Сагринь, де у 1944 році було вбито декілька сотень українців. У Польщі Петро Порошенко відкрив пам’ятник невинно вбитим українцям.У селі ж Гончий Брід Ковельського району пам’ятні заходи відбулися на подвір’ї місцевої церкви, біля пам’ятника жертвам етнічного протистояння. Адже на Водохреще 1944 року поляки вбили у цьому селі майже сотню людей.Приїхавши у село, Петро Порошенко насамперед поклав квіти до пам’ятника. Згодом його запросили до слова. Але гарант запропонував присутнім спочатку спільно виконати Гімн України, а вже тоді звернувся до людей з промовою.«Я хочу, щоб вся Україна і весь світ почули, що Волинська трагедія є болісним уроком для двох народів. Сюди Я приїхав з селища Сагринь, що на Холмщині. Цього візиту Президента України Холмщина чекала багато років... Ми шануємо і пам'ятаємо кожного вбитого. Наші народи об'єднані спільним минулим. Тепер ми маємо міцні стосунки, маємо спільне європейське сьогодення і майбутнє. Сучасні покоління поляків та українців не мають права розділятися, адже завжди у цьому виграє третя сторона – не українець і не поляк, а той, хто нині чинить агресію, ворог, зайда, окупант. Ми ніколи не дамо йому жодного шансу», - сказав Президент України. Він додав, що, на його переконання, Польща та Україна засвоїли урок.Тож після таких слів і українців, і поляків, які загинули під час конфлікту, вшанували хвилиною мовчання. «Вічна пам'ять кожному українцю, вічна пам'ять кожному поляку», - сказав керманич держави.«Моя позиція чітка і однозначна: будь-який злочин проти мирного населення ніколи не має виправдання. Ми всі схиляємо голови перед пам’ятюю українських і польських жертв Волинської трагедії. Рішуче засуджуємо створені проти українців і поляків злочини і тих, хто їх скоював», - сказав Президент України і додав, що сильна позиція держави і народу у тому, щоб знайти в собі сили визнавати помилки минулого, усвідомлювати їх справжні причини, щоб не допустити їх у майбутньому."Документи ляжуть в архіви, політичні промови забудуться, а біль, образи, так необережно роз'ярена політиками ворожість... Ми маємо ризик, що вона залишиться. Нам всі треба бути дуже відповідальними", - сказав він.Петро Порошенко прийшов на пам’ятні заходи разом зі свідком трагічних подій. Тож далі слово дали йому. Він пригадав, що поляки і українці до Другої світової війни мали дружні відносини.«Ніякого насильства і погроз не було. Але коли гітлерівські загарбники зайшли на нашу землю, то зробили все, щоб посварити дружні народи. І це їм вдалося», - пригадав чоловік. Він наголосив, що нині треба зробити все для того, аби повернути злагоду і дружбу між польським та українським народами.Далі ж місцевий священнослужитель запросив Петра Порошенка взяти участь у спільній молитві за упокій душ вбитих у Гончому броді українців.Закінчилося ж перебування Президента України на Волині фотографуванням з місцевими жителями, а проводжали його селяни, співаючи пісню «Волинь моя, краса моя».