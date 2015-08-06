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Голову Українського інституту нацпам'яті обурив виступ польського президента на Волині

Голову Українського інституту нацпам'яті обурив виступ польського президента на Волині
Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував заяву польського президента Анжея Дуди щодо 100 тисяч вбитих поляків та 5 тисяч вбитих українців під час конфлікту 1943-1944 років.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 8 липня на Волинь приїхали перші особи України та Польщі, щоб вшанувати пам'ять загиблих в трагічному протистоянні українців і поляків 1943-1944 років. Щоправда, Президент України Петро Порошенко та керманич Польщі Анжей Дуда поїхали різними дорогами.

Зокрема, Анджей Дуда відбвідав богослужіння у луцькому костелі, а згодом поїхав у село Олика Ківерцівського району, де поклав квіти на старому польському кладовищі і виступив з промовою. Під час неї він, з-поміж іншого, назвав разючою диспропорцією те, що під час конфліктів було вбито 100 тисяч поляків і 5 тисяч українців, назвавши такі події "етнічною чисткою".

Тож такі заяви польського президента обурили Голову Українського інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича. Він назвав такі підрахунки "політичною арифметикою на крові".

"Польським політикам тепер не досить подавати нічим необґрунтовані цифри загиблих поляків, закріплювати їх не архівними документами чи переконливою методологією підрахунку, а рішеннями парламенту. Тепер вони ще й вважають за потрібне променшувати кількість українських смертей", - зауважив В'ятрович.


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Теги: Анжей Дуда, Олика, Волинь
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