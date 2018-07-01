вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер боєць волинської бригади

Помер боєць волинської бригади
У Харківському військовому госпіталі помер боєць 14 ОМБР, яка дислокується у Володимирі-Волинському, Іван Борсук, який наприкінці червня зазнав поранень у зоні проведення Операції об'єднаних сил в районі н.п. Попасна на Донеччині.

Про це 8 липня повідомили у Дубровицькому районному військовому комісаріаті, - пише "Українська правда".

"Під час обстрілу позицій 29 червня 2018 року в районі Попасної з боку НЗФ із застосуванням РПГ та стрілецької зброї отримав вогневе кульове поранення голови, внаслідок чого від отриманих поранень помер у госпіталі", - повідомили у військкоматі.

Відомо, що у загиблого бійця залишилася донька. Прощання з бійцем відбудеться 10 липня.

Борсук проходив строкову службу у 2006-2007 рр, під час мобілізації був призваний до ЗСУ в ІІІ хвилі, проходив службу з серпня 2014 до січня 2016 року у в/ч В4673 (128 ОГШБ). У травні підписав контракт для проходження військової служби у 14 ОМБР.

У загиблого залишилися батько, мати, сестра, дружина та донька. Був нагороджений орденом "За мужність " ІІІ ст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іван Борсук, 14-ОМБР, поранення, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У частині луцьких квартир зникне гаряча вода
Сьогодні, 07:10
Помер боєць волинської бригади
Сьогодні, 06:20
Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:51
Волинян закликають бути обачними до шахраїв «ДНР/ЛНР»
Сьогодні, 02:36
На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 01:03
Схожі новини
На Сході загинув солдат волинської бригади На Сході загинув солдат волинської бригади
17 травень, 10:03
Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям
05 липень, 09:40
На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина На Волині зустріли тіло загиблого на Сході волинянина
01 липень, 08:50
Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО Військовий оркестр волинської бригади об'їздив з концертами 5 міст області. ФОТО
25 червень, 16:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У частині луцьких квартир зникне гаряча вода
Сьогодні, 07:10
 0
Помер боєць волинської бригади
Сьогодні, 06:20
 0
Чиновник з Волині опублікував родинні світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:51
 0
Волинян закликають бути обачними до шахраїв «ДНР/ЛНР»
Сьогодні, 02:36
 0
На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 01:03
 0
Медіа
відео
1/8