На луцькому вокзалі сидить бабуся: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 01:03
На залізничному вокзалі у Луцьку виявили бабусю, яка не знає, куди іти додому.
Про це написала у Facebook Анна Циплюк.
"Можливо, хтось впізнає бабусю. Каже, що Валентина Опанасівна. На вокзалі зараз", - написала Анна Циплюк.
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Про це написала у Facebook Анна Циплюк.
"Можливо, хтось впізнає бабусю. Каже, що Валентина Опанасівна. На вокзалі зараз", - написала Анна Циплюк.
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