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На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО

На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО
На залізничному вокзалі у Луцьку виявили бабусю, яка не знає, куди іти додому.

Про це написала у Facebook Анна Циплюк.

"Можливо, хтось впізнає бабусю. Каже, що Валентина Опанасівна. На вокзалі зараз", - написала Анна Циплюк.

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Теги: бабуся, Луцьк, вокзал
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