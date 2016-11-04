На луцькому вокзалі сидить бубуся: просять впізнати. ФОТО





Про це написала у Анна Циплюк.



"Можливо, хтось впізнає бабусю. Каже, що Валентина Опанасівна. На вокзалі зараз", - написала Анна Циплюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничному вокзалі у Луцьку виявили бабусю, яка не знає, куди іти додому.Про це написала у Facebook "Можливо, хтось впізнає бабусю. Каже, що Валентина Опанасівна. На вокзалі зараз", - написала Анна Циплюк.

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