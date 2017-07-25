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Віталій Кличко повернеться на ринг

Віталій Кличко повернеться на ринг
Мер Києва та вічний чемпіон світу WBC Віталій Кличко проведе матч-реванш проти Леннокса Льюїса.

Бій відбудеться під час 56-го конгресу WBC, який вперше в історії приймає Київ - з 30 вересня до 5 жовтня, - пише ТСН.

Це буде виставковий поєдинок, який відбудеться в рамках благодійного аукціону. Подробиці аукціону і формат бою поки що не афішуються.

Кличко та Льюїс зустрічалися 21 червня 2003 року. Драматичний поєдинок, пізніше визнаний «боєм десятиліття в надважкій вазі», був зупинений лікарем через розсічення у Віталія.

На момент зупинки українець вигравав на картах всіх трьох суддів з рахунком 58:56. Одразу після бою Леннокс пообіцяв Віталію матч-реванш, але не дотримав свого слова і через кілька місяців оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Тепер же у Льюїса з’явилася можливість дотримати свого слова.

Зазначимо, що на конгрес WBC прилетять близько 700 учасників конвенції з 160 країн світу. Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери.

На захід запрошені такі легенди боксу: Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, вже підтвердили свою участь Ріддік Боу, Хуліо Сезар Чавес і інші легендарні чемпіони.

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Теги: Віталій Кличко, бокс, Леннокс Льюїс, спорт
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