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Курс валют у Луцьку на 9 липня

Курс валют у Луцьку на 9 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.073, а продаж - 26.388.

Євро при купівлі становить - 30.435, при продажу - 31.066.

Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.625, продаж - 7.238.

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Теги: курс валют, Луцьк
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