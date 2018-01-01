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У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 людини

У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 людини
У турецькому місті Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга. Загинуло 24 людини.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр країни Реджеп Акдаг, - передає ТСН з посиланням на Anadolu.

"24 наших громадяни загинули в аварії", - розповів він на прес-конференції.

За даними турецьких медіа з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Ахмета Деміркана, 338 осіб постраждали внаслідок аварії, 124 з них досі перебувають у лікарнях.

Наразі невідомо, що стало причиною залізничної аварії, проте губернатор Текірдага заявив, що проблема може бути у великій кількості злив, які розмили колії.

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Теги: Туреччина, потяг, аварія
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