вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 осіб

У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 осіб
У турецькому місті Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга. Загинуло 24 людини.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр країни Реджеп Акдаг, - передає ТСН з посиланням на Anadolu.

"24 наших громадяни загинули в аварії", - розповів він на прес-конференції.

За даними турецьких медіа з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Ахмета Деміркана, 338 осіб постраждали внаслідок аварії, 124 з них досі перебувають у лікарнях.

Наразі невідомо, що стало причиною залізничної аварії, проте губернатор Текірдага заявив, що проблема може бути у великій кількості злив, які розмили колії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туреччина, потяг, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Луцьку частково перекрили вулицю
Сьогодні, 09:50
У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 осіб
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 9 липня
Сьогодні, 09:00
Віталій Кличко повернеться на ринг
Сьогодні, 08:32
Схожі новини
У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей
19 червень, 17:03
На Львівщині перекинувся вантажний потяг На Львівщині перекинувся вантажний потяг
09 квітень, 13:25
Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей
13 березень, 11:15
У США пасажирський потяг потрапив у жахливу аварію: є жертви У США пасажирський потяг потрапив у жахливу аварію: є жертви
04 лютий, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами*
Сьогодні, 10:15
 0
Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
Сьогодні, 09:55
 0
У Луцьку частково перекрили вулицю
Сьогодні, 09:50
 0
У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 осіб
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку на 9 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8