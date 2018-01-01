У Туреччині потяг зійшов з рейок: загинуло 24 осіб
Сьогодні, 09:23
У турецькому місті Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського потяга. Загинуло 24 людини.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр країни Реджеп Акдаг, - передає ТСН з посиланням на Anadolu.
"24 наших громадяни загинули в аварії", - розповів він на прес-конференції.
За даними турецьких медіа з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Ахмета Деміркана, 338 осіб постраждали внаслідок аварії, 124 з них досі перебувають у лікарнях.
Наразі невідомо, що стало причиною залізничної аварії, проте губернатор Текірдага заявив, що проблема може бути у великій кількості злив, які розмили колії.
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Про це заявив віце-прем’єр-міністр країни Реджеп Акдаг, - передає ТСН з посиланням на Anadolu.
"24 наших громадяни загинули в аварії", - розповів він на прес-конференції.
За даними турецьких медіа з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Ахмета Деміркана, 338 осіб постраждали внаслідок аварії, 124 з них досі перебувають у лікарнях.
Наразі невідомо, що стало причиною залізничної аварії, проте губернатор Текірдага заявив, що проблема може бути у великій кількості злив, які розмили колії.
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