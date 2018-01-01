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У Луцьку частково перекрили вулицю

У Луцьку частково перекрили вулицю
У Луцьку через перенесення підземних інженерних мереж частково перекрили проспект Молоді.

Раніше про це повідомляли на сайті Луцької міської ради.

Нагадаємо, рух транспорту зупинили в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді.

Зазначають, що рух обмежили до завершення робіт.

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Теги: ремонт, Луцьк, Молоді
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