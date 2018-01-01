У Луцьку частково перекрили вулицю





Раніше про це



Нагадаємо, рух транспорту зупинили в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді.



Зазначають, що рух обмежили до завершення робіт.

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