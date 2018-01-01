У Луцьку частково перекрили вулицю
Сьогодні, 09:50
У Луцьку через перенесення підземних інженерних мереж частково перекрили проспект Молоді.
Раніше про це повідомляли на сайті Луцької міської ради.
Нагадаємо, рух транспорту зупинили в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді.
Зазначають, що рух обмежили до завершення робіт.
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Раніше про це повідомляли на сайті Луцької міської ради.
Нагадаємо, рух транспорту зупинили в проїзді між будинками №10 та №12 на проспекті Молоді.
Зазначають, що рух обмежили до завершення робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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